Leandro González Pírez salió a respaldar públicamente a Lucas Martínez Quarta, quien atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos en River Plate tras su expulsión en la Bombonera. El defensor de Estudiantes consideró que las críticas contra el Chino son excesivas y sostuvo que no es justo el trato que está recibiendo.

“No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta. No es para que se le dé tanto, se lo está castigando demasiado”, expresó González Pírez durante una entrevista con DSports Radio. El futbolista, que actualmente se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores con el Pincha, se refirió a la situación del marcador central millonario.

El respaldo en medio de las críticas

Martínez Quarta volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos de los hinchas después de su temprana expulsión en el Superclásico ante Boca. La situación también reavivó las dudas sobre su continuidad, especialmente luego de que Leonardo Ponzio apostara por Lautaro Rivero para el partido frente a Lanús.

González Pírez conoce lo que significa atravesar un período de críticas en River, ya que durante su segundo ciclo en el club también recibió cuestionamientos por algunos errores puntuales. Sin embargo, actualmente atraviesa un buen presente en Estudiantes y está próximo a jugar una final continental.

La experiencia de González Pírez en River

El defensor fue una pieza importante del equipo que consiguió uno de los últimos títulos de River y tuvo participación en la jugada que abrió el marcador en aquella consagración. También mantuvo regularidad durante el ciclo de Martín Demichelis, aunque algunas actuaciones terminaron marcando su salida.

González Pírez y Martínez Quarta no llegaron a compartir plantel, ya que el primero dejó el club en el mercado de pases de mediados de 2025, cuando el Chino llegó a River. Pese a esa distancia, el defensor de Estudiantes decidió expresar su respaldo ante las críticas que recibe el actual marcador central millonario.