Juan Martín González será titular con Saracens ante Scarlets, en el último amistoso de pretemporada del equipo inglés. Será la primera vez que el tercera línea argentino arranque un partido desde la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas.

El jugador había regresado la semana pasada en la goleada de Saracens frente a Ampthill por 94-21. En aquel encuentro ingresó y apoyó un try, mientras que ahora tendrá la posibilidad de comenzar desde el inicio.

Atrás quedó la lesión

González había sufrido una fractura en el pie que requirió una operación y lo mantuvo aproximadamente seis meses fuera de competencia. Su regreso representa una novedad para Los Pumas de cara a los próximos compromisos.

Saracens afrontará ante Scarlets su último amistoso antes del comienzo de la temporada de la Premiership. González aparece entre los titulares del equipo que buscará cerrar la preparación antes del inicio de la competencia oficial.

Cinti, entre los suplentes

Lucio Cinti también fue incluido en la convocatoria de Saracens para el amistoso. El back argentino se reincorporó al plantel después de su participación con Los Pumas, período en el que enfrentó a Sudáfrica y en dos oportunidades a Australia.

Cinti comenzará entre los reemplazos y será una alternativa para el entrenador durante el encuentro. González, en cambio, tendrá la oportunidad de sumar minutos desde el inicio luego de completar su recuperación.