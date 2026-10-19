Gonzalo Heredia contó la anécdota más bizarra que vivió con una fanática

Gonzalo Heredia estuvo como invitado en el programa conducido por el periodista Andy Kusnetzoff para repasar momentos destacados de su trayectoria profesional. Durante la emisión del ciclo emitido por Telefe, el artista revivió un episodio muy particular que le tocó atravesar durante la etapa de mayor éxito en su carrera.

Gonzalo Heredia se transformó en una figura destacada de la televisión nacional gracias a su participación en diversas ficciones durante la década de 2000. Su trabajo en la pantalla chica lo posicionó como uno de los galanes más reconocidos del país y generó un notable fanatismo entre los espectadores de cada producción.

En la mesa donde también estuvieron presentes Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska, el intérprete recordó el acercamiento de una seguidora. Según detalló en el estudio de grabación, una persona descendió de un vehículo de manera repentina cuando él se disponía a ingresar a sus tareas laborales habituales.

"Había fans en el momento de mayor popularidad, esplendor. Había cosas como que, una vez, entrando a grabar, bajara una mujer de un auto y se me abalanzara encima, solo diciéndome: 'Dejame olerte, solo quiero olerte'", le contó Gonzalo Heredia al conductor del ciclo durante la charla.