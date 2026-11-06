Gonzalo Montiel presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para intentar reducir las tres fechas de suspensión que recibió por su expulsión en el Superclásico frente a Boca. El lateral derecho de River sostuvo que su intención fue disputar la pelota y que no buscó aplicar un puntapié ni utilizó una fuerza excesiva.

En su presentación, el futbolista también comparó su infracción con una acción protagonizada minutos antes por Lautaro Blanco, de Boca, que fue sancionada con tarjeta amarilla. Desde el club de Núñez consideraron exagerada la sanción original por juego brusco grave.

Qué espera River para los playoffs

La intención de River es que Montiel reciba una sola fecha de suspensión, que ya cumplió en la victoria frente a Aldosivi. De esa manera, el campeón del mundo podría quedar a disposición de Leonardo Ponzio para los octavos de final del Torneo Clausura.

Según informó TyC Sports, la sanción sería reducida, aunque todavía resta conocer si el defensor podrá jugar el primer cruce de los playoffs o si deberá esperar hasta un eventual partido de cuartos de final. Lucas Martínez Quarta, por su parte, ya cumplió su suspensión y estará disponible.