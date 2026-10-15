La Selección argentina de hockey sobre patines venció 4 a 1 a Italia en los cuartos de final de los World Skate Games, en Asunción, Paraguay, y consiguió el primer objetivo del torneo: meterse entre los cuatro mejores. Después del triunfo, Gonzalo “El Nolo” Romero habló con DIARIO HUARPE y expresó su alegría por la clasificación.

“Muy contento, muy contento por haber logrado el primer objetivo, que era estar en semifinales. Lo obtuvimos y ahora nos toca descansar, pensar en lo que se viene y mañana estar igual o de la mejor manera”, señaló el jugador.

Romero también remarcó que los partidos decisivos requieren algo más que el rendimiento técnico y táctico. “Estos partidos son muy especiales y se ganan también con juego, con táctica, pero sobre todo con el producto H, como se dice”, expresó, en referencia a la entrega y el carácter que demanda esta instancia.

Romero destacó el rendimiento del equipo

El jugador también se refirió a su aporte en el marcador y valoró haber podido convertir en un encuentro clave para el seleccionado argentino.

“Hoy me tocó marcar. No se me venía dando, pero bueno, creo que uno por ahí, si busca el gol, se le cierra más el arco”, explicó.

Lejos de poner el foco únicamente en su actuación individual, Romero destacó el desempeño colectivo y la importancia de colaborar con el equipo en los momentos decisivos.

“Es ir trabajando día a día y hoy, como te digo, me tocó a mí ayudar al equipo. Feliz por eso, feliz por el equipo porque la verdad que hizo una prestación de nueve puntos”, afirmó.

La mirada puesta en las semifinales

Con la clasificación asegurada, Argentina ahora espera por el ganador del cruce entre España y Chile para conocer a su próximo rival. El encuentro de semifinales está previsto para este viernes, con horario tentativo a las 20, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Romero explicó que el plantel aprovechará el tiempo disponible para recuperarse y preparar el siguiente compromiso, sin preocuparse por quién estará del otro lado de la cancha.

“Ahora a nosotros nos toca descansar. Tenemos un tiempo largo para descansar, para pensar y, bueno, quien venga, como le dije a tu colega, bienvenido sea”, sostuvo.

Finalmente, el jugador dejó en claro que el equipo afrontará la próxima instancia con la misma ambición y con la intención de sostener el nivel mostrado ante Italia. “Nosotros ya estamos en semifinales y lo afrontaremos igual o mejor”, concluyó.