El gol agónico de Enzo Fernández que le dio a la Selección argentina la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo quedó grabado en la historia deportiva, sino que también generó un impacto sin precedentes en internet.

Google registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del tanto que selló la victoria argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del torneo.

El dato fue confirmado por Nick Fox, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de Google, quien explicó que el récord estuvo relacionado con la “emoción global” provocada por el Mundial y el desenlace del encuentro.

“Google Search rompió todos los récords anteriores de uso y registró el mayor nivel de utilización de su historia justo después de que Argentina marcara el gol de la victoria”, escribió Fox en su cuenta de X.

El momento exacto que disparó las búsquedas

El pico de actividad ocurrió después del gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido, cuando Argentina logró remontar el partido frente a Egipto y aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial.

Si bien Google no informó la cantidad exacta de búsquedas realizadas ni cuáles fueron los términos más utilizados, los registros de Google Trends reflejaron un fuerte incremento en las consultas relacionadas con el partido.

El mayor pico mundial de búsquedas sobre “Argentina-Egipto” se produjo entre las 14 y las 15 horas del martes, coincidiendo con el momento del gol de Fernández, convertido exactamente a las 14:52 hora argentina.

Un récord en medio de la competencia con la inteligencia artificial

El anuncio se produce en un escenario donde los buscadores tradicionales enfrentan nuevos desafíos por el crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa y las nuevas formas en que los usuarios buscan información.

A pesar de esa competencia, Google sostiene que su buscador continúa aumentando su nivel de utilización.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre, el CEO de la compañía, Sundar Pichai, había asegurado que las búsquedas se encontraban en un “máximo histórico”, aunque tampoco brindó cifras específicas.

Los mundiales y el impacto digital

No es la primera vez que un evento de fútbol genera cifras récord para Google.

Durante la final del Mundial de Qatar 2022, Pichai había señalado que la compañía había alcanzado en ese momento el mayor volumen de tráfico de sus 25 años de historia.

Ahora, el gol de Enzo Fernández ante Egipto volvió a demostrar el impacto global que tiene la Selección argentina y cómo un instante deportivo puede transformar la actividad digital de millones de personas alrededor del mundo.