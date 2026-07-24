Google Maps volvió a ubicarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de que miles de usuarios argentinos compartieran capturas de pantalla en las que el archipiélago figura identificado como "Islas Malvinas".

La viralización ocurrió tras la repercusión que generó el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, cuando jugadores de la Selección argentina exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos por la clasificación.

A partir de esa imagen, numerosos usuarios ingresaron a Google Maps para buscar el archipiélago y comprobaron que, desde Argentina, el servicio lo identifica como "Islas Malvinas". La situación dio lugar a especulaciones sobre un supuesto cambio reciente en la plataforma.

Google aclaró que no modificó el nombre

Frente a la repercusión, la empresa explicó que no realizó ninguna modificación reciente en la forma en que identifica el archipiélago y que la visualización responde a una política que mantiene desde hace años para los territorios cuya soberanía es objeto de disputa.

Según detalló Google, el nombre que muestra Maps depende del país desde donde se consulta el servicio.

En Argentina, el archipiélago aparece como "Islas Malvinas", siguiendo la denominación oficial adoptada por el Estado argentino.

En el Reino Unido, en cambio, la plataforma utiliza el nombre "Falkland Islands", en línea con la nomenclatura oficial británica.

Para el resto de los países, la denominación puede variar según la legislación local, las políticas internas de Google y otros criterios que la empresa aplica en cada mercado.

Por qué volvió a viralizarse

Aunque muchos usuarios interpretaron que se trataba de un cambio reciente, la política de Google Maps sobre las Islas Malvinas no es nueva.

Lo que impulsó nuevamente el tema fue la enorme repercusión que tuvo el reclamo argentino durante los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra, lo que despertó un renovado interés por la soberanía del archipiélago y llevó a miles de personas a verificar cómo aparece identificado en la plataforma.

La difusión masiva de esas capturas convirtió nuevamente a Google Maps en tendencia y reabrió el debate sobre la forma en que los servicios digitales nombran territorios cuya soberanía continúa en disputa.