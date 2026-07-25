Google Fotos prepara una nueva función basada en inteligencia artificial que permitirá a los usuarios editar información de sus fotografías mediante comandos de voz o texto. La herramienta busca simplificar tareas que hasta ahora requerían ingresar manualmente a diferentes menús de la aplicación.

La nueva característica estará integrada con Ask Photos, el sistema de IA de Google Fotos que permite realizar búsquedas dentro de las bibliotecas mediante preguntas formuladas en lenguaje natural. Ahora, la herramienta también podrá interpretar órdenes y modificar determinados datos asociados a las imágenes.

Según las pruebas realizadas sobre versiones recientes de la aplicación, el usuario podrá abrir una fotografía y acceder al botón “Ask”. Desde allí podrá escribir o dictar una instrucción para que la inteligencia artificial procese el pedido.

Entre las funciones que se encuentran en desarrollo aparecen la posibilidad de cambiar la fecha de una fotografía, modificar su ubicación y generar descripciones o leyendas automáticas a partir del contenido visual.

Por ejemplo, el usuario podría pedir que una imagen tenga como fecha el 15 de julio de 2022 o solicitar que se agregue una descripción como “cumpleaños de Ana”. La IA interpretaría la orden y realizaría el cambio sin necesidad de recorrer distintas opciones.

Una función pensada para grandes bibliotecas

La novedad apunta especialmente a quienes acumulan miles de fotografías y necesitan mantener organizada su biblioteca digital. La edición de metadatos ya era posible en Google Fotos, pero requería realizar el proceso de manera manual.

Con el uso del lenguaje natural, Google busca convertir esas tareas en acciones más rápidas. Además, la inteligencia artificial podría generar descripciones automáticas de las imágenes a partir de los elementos que aparecen en ellas.

Por el momento, Google no confirmó oficialmente cuándo estará disponible la función para todos los usuarios. Las pruebas indican que su desarrollo se encuentra avanzado, aunque la compañía todavía podría modificar sus características antes del lanzamiento global.

Si finalmente se implementa, Google Fotos sumará una herramienta que permitirá administrar recuerdos digitales de una manera más sencilla: hablarle a la aplicación para organizar y editar las fotografías.