San Lorenzo volvió a quedar sacudido por una decisión deportiva. Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador del Ciclón luego de que la dirigencia resolviera ponerle fin a su ciclo tras la derrota ante Instituto.

La continuidad del técnico estaba bajo análisis y las horas posteriores al último partido fueron determinantes. Finalmente, luego de las conversaciones mantenidas entre las partes, los dirigentes tomaron la decisión de cerrar la etapa de Gorosito al frente del plantel profesional.

Una continuidad que estaba en duda

La situación del entrenador venía siendo seguida de cerca por la dirigencia, en medio de un contexto deportivo complejo para San Lorenzo.

Los resultados y el funcionamiento del equipo habían puesto el futuro del técnico en discusión y la derrota ante Instituto terminó acelerando una definición que se esperaba para las próximas horas.

Según informó Olé, la decisión de finalizar el ciclo ya estaba tomada y la salida sería oficializada luego de la reunión correspondiente.

Fin de un nuevo ciclo

La salida de Gorosito obliga ahora a San Lorenzo a comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador en un momento delicado.

El próximo cuerpo técnico deberá asumir con el desafío de recuperar el rendimiento del equipo y devolverle estabilidad a un club que atraviesa una etapa de dificultades tanto dentro como fuera de la cancha.

La derrota ante Instituto fue el último partido de Gorosito al frente del Ciclón. Ahora, San Lorenzo deberá resolver quién será el encargado de conducir al equipo en lo que viene.