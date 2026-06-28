George Russell se quedó con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 disputado en el circuito Red Bull Ring y consiguió su segundo triunfo de la temporada, tras el obtenido en la primera fecha en Melbourne. El piloto británico de Mercedes mantuvo el liderazgo en gran parte de la carrera y logró resistir la presión en el tramo final para cruzar la bandera a cuadros en la primera posición.

El podio lo completaron Max Verstappen en el segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli en la tercera posición, en una competencia marcada por la estrategia en boxes, la gestión de neumáticos y algunos cambios en el liderazgo durante el desarrollo de las 71 vueltas.

Con este resultado, Russell escaló a la segunda posición del campeonato de pilotos con 131 puntos. El liderazgo sigue en manos de Kimi Antonelli, que suma 171 unidades, mientras que Lewis Hamilton se ubica tercero con 125 puntos tras su rendimiento con Ferrari en esta parte de la temporada.

Por su parte, Franco Colapinto cerró el Gran Premio en el puesto 15°, en una carrera compleja para el piloto argentino de Alpine. Tras una largada en la que perdió posiciones, el joven piloto logró recuperarse parcialmente durante el desarrollo de la competencia, aunque no le alcanzó para ingresar en zona de puntos.

Colapinto tuvo distintas detenciones en boxes y alternó estrategias de neumáticos en un intento de mejorar su ritmo, pero no logró sostener un avance sostenido en el pelotón. Aun así, consiguió mantenerse en pista hasta el final y completar la carrera en una posición intermedia.

En el campeonato, el argentino se ubica 12° con 16 puntos, en una temporada donde continúa sumando experiencia dentro de la categoría. Alpine, en tanto, volvió a mostrar dificultades de rendimiento en el circuito austríaco, especialmente en el ritmo de carrera frente a sus rivales directos.

El Gran Premio de Austria dejó como saldo una nueva victoria para Mercedes con Russell y un desafío pendiente para Colapinto, que buscará recuperarse en la próxima fecha del calendario.