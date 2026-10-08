Lionel Messi volvió a emocionar a los argentinos con un nuevo mensaje en sus redes sociales después de su histórica despedida de la Selección Argentina. Este jueves 8 de octubre, el capitán publicó una fotografía cargada de simbolismo, acompañada por unas pocas palabras con las que cerró una etapa de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

"Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina", escribió el rosarino en su cuenta oficial de Instagram, dos días después de disputar su último partido con la Selección Argentina frente a Benín, en el estadio Monumental.

La publicación estuvo acompañada por una imagen especial en la que Messi aparece sosteniendo en alto la camiseta celeste y blanca, con el número 10 en la espalda. Sin embargo, un detalle llamó particularmente la atención: en el lugar donde habitualmente aparece su apellido, la camiseta lleva escrita la palabra "GRACIAS".

La fotografía también recordó una de las celebraciones más emblemáticas de su carrera, cuando levantó su camiseta frente a los hinchas del Real Madrid durante un clásico disputado en 2017, cuando todavía jugaba en Barcelona. Esta vez, el gesto tuvo un significado diferente: despedirse del país al que representó durante 21 años.

El nuevo mensaje llegó después de una noche inolvidable en el estadio Monumental, donde más de 85.000 hinchas acompañaron al capitán en su último encuentro con la Selección Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3 a 0 a Benín y Messi convirtió uno de los goles, además de participar en las otras conquistas.

La despedida estuvo marcada por homenajes, ovaciones y momentos de profunda emoción. Al finalizar el encuentro, el capitán tomó la palabra ante los hinchas y reconoció lo difícil que resultaba cerrar su ciclo con la camiseta nacional, con la que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Un día antes de esta última publicación, Messi también había compartido un extenso mensaje en el que recordó distintos momentos de su trayectoria, agradeció a su familia, compañeros e hinchas y dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona.

A sus 39 años, el rosarino cerró su etapa en la Selección Argentina con 208 partidos disputados y 126 goles convertidos, consolidándose como el máximo goleador histórico del equipo nacional.

Ahora, mientras continúa su carrera profesional en Inter Miami, Messi eligió una imagen y una frase para sintetizar lo que significó representar a la Argentina durante más de dos décadas. Un agradecimiento que también refleja el cariño de millones de hinchas que lo acompañaron a lo largo de su carrera.