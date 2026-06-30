Graciela Alfano volvió a generar repercusión con una confesión sobre su vida sentimental. Invitada al programa De acá, conducido por Flor Ferrero en Aura Stream, la actriz aseguró que el streamer argentino C0ker le resulta atractivo y no dudó en elogiarlo cuando apareció una fotografía suya durante un juego en el estudio.

La dinámica consistía en mostrarle imágenes de distintos influencers y creadores de contenido para que opinara sobre ellos. Cuando fue el turno de C0ker, Alfano reaccionó con entusiasmo y respondió sin dudar: "Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es la edad mía", comentario que provocó las risas de los presentes.

A Graciela Alfano le gusta el streamer C0ker (Foto: Instagram/c0ker_)

Luego explicó por qué, desde hace años, elige relacionarse con hombres menores que ella. "He tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre, Matías Alé, te adoro, pero pareces mi tío... entonces a mí no me quedan bien", expresó entre risas.

La actriz profundizó en su postura y aseguró que su personalidad influye en esa elección. "No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imaginate alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub 50 seguro. Me gustó", afirmó, insistiendo en que busca una pareja con mucha energía.

Quién es C0ker

Detrás del nombre C0ker está Mathias Vasile, uno de los streamers argentinos con mayor crecimiento en los últimos años. Inició su carrera en Twitch, donde construyó una comunidad con contenidos que combinan humor, entretenimiento y estilo personal, bajo la premisa de que "cualquier cosa puede llegar a ser contenido".

Actualmente integra La Planta Baja, un grupo de creadores de contenido junto a Capi y Zur Juan, surgido bajo la influencia de Coscu, uno de los principales referentes del streaming argentino.

Su actividad no se limita a las transmisiones en vivo. También participa en eventos deportivos y fue integrante de la Selección Argentina de Streamers que disputó el Mundial de Streamers 2025 en Malasia. Durante ese certamen, además, su canal de Kick fue elegido para realizar la transmisión oficial de los partidos del seleccionado argentino.

En el plano personal, C0ker mantiene una relación con Juli Manzotti. Ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales y participan juntos en transmisiones, donde muestran su afición por el deporte y el entretenimiento digital. La confesión de Graciela Alfano, sin embargo, convirtió al popular streamer en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales.