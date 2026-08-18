Graciela Alfano contó con quién fue su mejor noche sexual: "Una fiera"

Graciela Alfano se presentó en el programa Puro Show para hablar sobre diversos aspectos de su presente y su pasado. Durante la entrevista, la diva se animó a relatar una anécdota personal que dejó a todos sorprendidos al referirse a la mejor experiencia sexual de su vida. Según sus palabras, el encuentro ocurrió con un joven desconocido llamado Fabián después de una sesión de masajes tántricos,.

La actriz explicó que la conexión comenzó de manera inesperada mientras recibía el tratamiento profesional. En ese contexto, señaló que la mujer siente y aseguró que "Yo tuve el mejor sexo del planeta un día que fui a que me hagan un masaje tántrico". Alfano describió al hombre como "Un pibe que ni siquiera... yo jamás me hubiera imaginado que podía tener nada... me empezó a tocar los puntos, me relajó, me hacía soplar, me decía ‘largá el aire’".

El relato continuó con un detalle sensorial específico sobre un contacto en su zona auditiva. La invitada recordó que tras esa acción "Me prendí como una fiera" y el encuentro derivó en algo mucho más intenso,. Al ser consultada sobre el lugar donde ocurrió todo, prefirió mantener la reserva pero aclaró que "No te puedo contar dónde fue. Ahí terminó el masaje que lo pagué. Es decir, soy muy práctica, pero después sí: el mejor sexo de mi vida lo tuve con este muchacho que ni lo conocía".

Respecto a quién era el joven, la diva admitió no tener mayores datos biográficos pero sí un gran respeto por lo sucedido. Al respecto manifestó que "No sé qué me pasó, no sé la edad que tenía, no sé ni el sexo que tenía... se llamaba Fabián, lo reverencio". Además, aprovechó el espacio para compartir una visión sobre los vínculos y el deseo físico en la actualidad.

Para Alfano, es posible que no exista una unión perfecta entre el sentimiento amoroso y la piel. Ella reflexionó que "El sexo puro y el amor platónico, donde vos te podés enamorar de alguien y ni siquiera te va bien sexualmente, puede pasar. Hay un millón de posibilidades, entonces tengamos la oportunidad de sentir lo que tenemos ganas". Finalmente, confirmó que no buscó un segundo encuentro porque consideró que "No volví a verlo porque me pareció tan maravilloso lo que nos había pasado que algunas cosas tienen que quedar ahí".