Graciela Alfano volvió a generar polémica con sus declaraciones, esta vez después de ver el tráiler de la primera película protagonizada por Wanda Nara. Invitada al programa Puro Show, la actriz no ocultó su opinión sobre el desempeño de la empresaria y lanzó fuertes críticas en vivo.

Todo comenzó cuando en el piso le mostraron un fragmento de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marcará el debut cinematográfico de Wanda. Antes de que terminara el avance, Alfano se colocó lentes oscuros, simuló un bostezo y bromeó con que se iba a dormir.

Después fue aún más contundente. “No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?”, cuestionó al analizar lo que había visto. También puso en duda la preparación previa de Wanda para afrontar el papel.

Alfano sostuvo que en el tráiler se notaban las limitaciones actorales y apuntó directamente contra la falta de formación. “Tomá una clase, por Dios te pido”, expresó, al remarcar que cualquier artista debería capacitarse en actuación, canto o baile para encarar un proyecto profesional.

La crítica no quedó únicamente en el plano artístico. Cuando le preguntaron por qué las productoras siguen convocando a Wanda para proyectos importantes, Alfano deslizó que podría deberse a sus vínculos dentro del medio. “Tendrá conexiones, qué sé yo”, afirmó.

En medio del intercambio, la actriz también terminó involucrando a Susana Giménez. Alfano sostuvo que Wanda podría ser considerada “la sucesora de Susana” y cuestionó además la formación artística de la histórica conductora, lo que generó un fuerte ida y vuelta en el estudio.

El debut de Wanda Nara en cine

¿Querés ser mi hijo? llegará a los cines el próximo 22 de octubre y tendrá a Wanda Nara como protagonista junto a Agustín Bernasconi. La película fue dirigida por Hernán Guerschuny y también cuenta con las actuaciones de Jean-Pierre Noher y Charo López.

En la historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que debe reconstruir su vida luego de descubrir una infidelidad. En ese proceso conoce a Javier, un joven de 22 años que terminará involucrándose en una mentira laboral y, posteriormente, en un inesperado romance.

El film fue grabado durante tres semanas en Montevideo y representa el primer protagónico cinematográfico de la empresaria. Tras conocerse el tráiler, la película comenzó a generar repercusiones en redes sociales y ahora sumó también la fuerte crítica pública de Alfano.