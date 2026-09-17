Graciela Alfano estuvo a escondidas con un famoso casado y estalló todo

Un cruce casual en la vía pública detonó repercusiones en las plataformas digitales tras la difusión de una fotografía en Avenida Libertador. La escena mostró un saludo entre Graciela Alfano y el fundador del Museo de Arte Latinoamericano, Eduardo Costantini, un episodio expuesto por el programa SQP desde donde bromearon con la frase "Ojooo, Elinita Fernández". La situación cobró notoriedad luego de recientes cruces mediáticos que involucraron a Yanina Latorre y una disputa con Teresa Costantini, marco en el que la imagen generó comentarios hacia la dinámica familiar del empresario y Elina Costantini.

Ante la difusión de la toma, la exvedette se pronunció durante una transmisión en vivo en DDM para brindar detalles de la interacción. "Sí claro, nos saludamos hoy", confirmó la artista al ser consultada sobre la imagen. Durante el intercambio en la emisión, le sugirieron tener precaución respecto a la esposa del fundador del MALBA, a lo que Alfano respondió: "Nooo. Elina es una gran amiga, la amo, la admiro y me parece una chica fantástica".

En sus declaraciones, la mediática remarcó el contacto frecuente por motivos de residencia al señalar que "Además nos vemos porque somos vecinas y vivimos en frente", en referencia a la seguidora de Frida Kahlo. Sobre la cotidianidad del empresario, agregó: "Creo que es una pareja fabulosa. Lo veo muchas veces a Eduardo paseando a Kahlo Milagro, es un padre increíble. Los veo tratarse con tanto amor…".

Durante el breve contacto en la calle, la actriz le transmitió un mensaje directo al empresario sobre la exposición de su relación. Según relató, su recomendación fue: "Eduardo, sigan adelante. A mí me han envidiado mucho en la vida, pero creo que lo que más se envidia es una pareja que se ama". Con esas palabras, la artista desestimó los rumores surgidos tras la circulación de la postal.