Graciela Alfano recordó una incómoda situación que, según relató, vivió con Jorge Porcel cuando recién comenzaba su carrera artística. La actriz aseguró que el humorista tuvo una actitud fuera de lugar durante una pausa de grabación y contó que el episodio terminó con la intervención de su padre.

La revelación ocurrió durante su participación en Diario de Mariana, por América TV, donde Alfano recordó cómo fue trabajar con Porcel a fines de la década del 70. Según explicó, el vínculo profesional se había iniciado a través de su padre, quien por entonces era presidente de Racing Club y conocía al humorista.

Alfano sostuvo que su padre había advertido a Porcel que tuviera cuidado con ella antes de que comenzaran a trabajar juntos. Sin embargo, aseguró que durante los descansos de las grabaciones el capocómico solía contar historias sexuales delante de ella, algo que la hacía sentir incómoda debido a su juventud.

La actriz recordó especialmente un episodio ocurrido mientras compartían una mesa durante una pausa. De acuerdo con su relato, Porcel sacó la lengua frente a ella y le dijo: “Mirá qué lengua tengo”. Alfano aseguró que el gesto le provocó rechazo. “Me dio asco”, expresó al recordar el momento.

Después de lo sucedido, contó la situación a su padre y le pidió que interviniera. Él se comunicó con Porcel y, según relató Alfano, al día siguiente el humorista se acercó para disculparse y aseguró que desconocía que su comportamiento la había molestado.

La actriz también recordó situaciones que observaba durante las grabaciones en los estudios San Miguel y sostuvo que solía haber jóvenes esperando frente al camarín del humorista. De todos modos, aclaró que nunca vio directamente qué ocurría dentro de ese lugar.

El testimonio de Alfano se conoció luego de que Georgina Barbarossa también relatara una experiencia negativa con Porcel durante sus primeros años en el ambiente artístico. Barbarossa aseguró que el humorista la tocó de manera inapropiada durante una grabación y recordó que Carmen Vallejo comenzó a acompañarla en las escenas que compartían después de que ella le contara lo sucedido.

Las declaraciones volvieron a poner bajo la lupa distintos testimonios sobre la conducta de Porcel durante sus años de mayor popularidad en la televisión y el cine argentino.