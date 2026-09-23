Graciela Alfano y Matías Alé volvieron a cruzarse públicamente después de haber protagonizado una de las relaciones más recordadas del espectáculo argentino. El encuentro ocurrió durante la Cena Solidaria 2026 a beneficio de Casa Garrahan y dejó un momento tan inesperado como incómodo: la actriz aseguró que, en un primer momento, no reconoció a su expareja.

Alfano estaba dando una entrevista a Puro Show cuando el cronista advirtió que Alé se encontraba cerca y llamó su atención. El actor se acercó a saludarla, pero ella respondió de manera breve y distante. Ante la sorpresa del periodista, explicó: “No lo reconocí”.

El comentario que sorprendió después del saludo

Cuando finalmente le aclararon que se trataba de Matías Alé, Alfano insistió en que simplemente no lo había identificado y agregó una comparación dirigida al cronista que profundizó el incómodo momento. “Estás mucho mejor vos que él”, expresó la actriz después del encuentro, mientras continuaba la entrevista.

El breve cruce volvió a poner bajo la lupa una relación que marcó buena parte de la vida mediática de ambos. Alfano y Alé estuvieron juntos desde 1999 hasta 2008, durante aproximadamente nueve años, y la diferencia de edad entre ambos fue durante mucho tiempo uno de los aspectos más comentados de la pareja.

La serie sobre la vida de Graciela Alfano

Antes del inesperado encuentro, Alfano hablaba sobre el proyecto de una serie biográfica basada en su vida. Según contó, la producción había sido analizada tiempo atrás, aunque terminó postergándose mientras avanzaba otro proyecto dedicado a Moria Casán.

Ahora aseguró estar preparada para contar su historia y adelantó que pretende abordar diferentes etapas de su vida sin dejar de lado los momentos incómodos. También mencionó a la China Suárez y Sofía Gala entre las figuras que imagina interpretándola en distintas épocas, mientras que ella misma quisiera encarnar su etapa actual.