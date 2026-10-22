Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves 22 de octubre, alrededor de las 16, en el departamento Santa Lucía, donde una camioneta 4x4 y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la lateral este de avenida de Circunvalación y avenida Hipólito Yrigoyen. Según los primeros testimonios, la camioneta habría arrastrado varios metros a la moto.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta circulaba por avenida Hipólito Yrigoyen en dirección de este a oeste cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo el impacto con la motocicleta. Como consecuencia del choque, el rodado menor quedó tendido sobre la calzada y varios elementos quedaron esparcidos en el lugar.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta sufrió varias heridas, por lo que debió ser asistido y trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni su evolución.

En el lugar intervino personal policial, que desplegó un operativo para resguardar la zona y realizar las primeras actuaciones. Las autoridades deberán establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.