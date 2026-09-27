Grave accidente vial en Rivadavia: el choque fue entre una moto y un auto

Un violento siniestro vial se produjo en la arteria transitada de Rivadavia cuando dos vehículos colisionaron de manera imprevista a la altura del barrio Camus. El episodio generó momentos de gran tensión entre las personas que transitaban por la zona debido a la gravedad de la maniobra previa sobre la traza principal.

La mecánica del hecho indica que la motocicleta se desplazaba en sentido oeste a este procedente de la zona del dique. Al mismo tiempo, el automóvil marca Ford Focus avanzaba en dirección opuesta cuando intentó realizar un giro hacia la izquierda con la intención de ingresar al vecindario, momento en el que se produjo el fuerte impacto contra el rodado menor.

El suceso requirió la llegada inmediata de asistencia médica para atender a los involucrados en el lugar. Dos unidades sanitarias de emergencia se desplegaron rápidamente para brindar los primeros auxilios y evaluar el traslado de las personas afectadas, mientras se aguardaba el arribo del personal policial para organizar la circulación sobre la calzada.

Las autoridades buscan determinar las causas exactas que desencadenaron la maniobra en una zona muy frecuentada. Se prevé que las pericias correspondientes aclaren la responsabilidad de los conductores y las condiciones de circulación al momento del hecho.