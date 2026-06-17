Grave acusación de un exparticipante contra el programa de Guido Kaczka

Es mi sueño, el programa de talentos emitido por El Trece y conducido por Guido Kaczka, se encuentra en medio de una controversia por reclamos de un exparticipante. Se trata de Lucas Fontana, quien brindó testimonio sobre su paso por el certamen tras no lograr superar su etapa de presentación.

El artista manifestó que "La realidad es que cuando apenas me sucedió fue algo que me dolió un montón y me dañó el ego, pero realmente me hicieron dudar un montón".

En una entrevista televisiva y a través de redes sociales, el joven detalló diversas irregularidades durante la producción. Fontana relató que "Lo que pasó fue que me llaman la noche previa, no me avisaron con tiempo. Uno que tiene un montón de ilusiones y sueños, casi me doy de baja. Dije 'si me van a atender así a las corridas'. No pude elegir qué cantar. Esto más que nada en contra de la producción, pero lo hice con la idea de avivarnos entre los artistas emergentes e independientes que estamos en toda esa máquina y en ese mundo y queremos aprovechar esos momentos. Pasan estas cosas que te desarman".

El cantante también expuso las limitaciones que recibió antes de su desempeño frente a las cámaras. Según su testimonio, "Yo fui con mucha ilusión y a último momento me dan una pista editada, no sabía qué cantar. Yo me levanté ese día, yendo al canal, no sabiendo qué cantar. A último momento, antes de salir con el micrófono en la mano, nos dicen 'prohibido decir que son artistas, que son músicos, que tienen música en Spotify, que se dedican a este mundo'. Fue una gran desilusión".

Por otro lado, Fontana cuestionó el criterio de evaluación y el trato diferencial hacia otros concursantes. Sobre este punto expresó que "Entiendo que es un juego y que eso fue un indicio de que yo hoy no quedo. Claramente me echan a un lado. Mi descargo va por ese sentido. Yo valgo lo mismo que el que tiene 200.000 seguidores y tiene un representante, quedó re bien, cantó lo que quiso y se puso lo que quiso. Yo no tengo eso, pero no soy menos o más artista. Cada uno sabe lo que es como artista y lo que está haciendo".

Para finalizar su descargo, el intérprete dejó una reflexión sobre su futuro profesional. Fontana concluyó que "La vara no es equitativa para muchos. A mí esto me enseñó que si hay próxima vez, pararme con mucho respeto y decir 'el que sale en la tele soy yo, quiero salir favorecido también'".