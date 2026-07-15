Un joven de entre 18 y 19 años fue trasladado en gravísimo estado al Hospital Guillermo Rawson luego de recibir un disparo en la cabeza durante un violento episodio ocurrido este lunes por la noche en el barrio Los Toneles, en el departamento Chimbas. La Policía desplegó un importante operativo para localizar al presunto autor del ataque, quien permanecía prófugo.

Familiares de la víctima habrían presenciado el ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en una calle proyectada ubicada entre las manzanas J y H del complejo habitacional. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el agresor interceptó a la víctima en la vía pública y, tras un intercambio de palabras, extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó directamente en la cabeza del joven.

Frente al domicilio del herido habría sido cometido el hecho.

Según la información obtenida en el lugar, la víctima fue identificada como Tiago Estrella, mientras que el presunto atacante sería otro joven conocido como Lucas. No obstante, esa identidad todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Vecinos que presenciaron la secuencia indicaron que el ataque ocurrió frente al domicilio del herido y en presencia de familiares, quienes intentaron asistirlo hasta la llegada de los servicios de emergencia, ellos habrían reconocido al autor del disparo. Minutos después, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó en estado crítico.

Fuentes presentes en el lugar señalaron que el disparo habría provocado lesiones de extrema gravedad y que el pronóstico del paciente era reservado. Durante las primeras horas posteriores al ataque circularon distintas versiones sobre su estado de salud e incluso trascendió la posibilidad de un desenlace fatal. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente.

Tras el ataque, efectivos de la Motorizada N.º 5, junto con personal de la Subcomisaría Cipolletti, llegaron rápidamente a la escena e iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso. Debido a la tensión generada entre familiares y vecinos, también fue necesaria la intervención de otras dependencias policiales para reforzar la seguridad en la zona y colaborar con el procedimiento.

En el intento de dar con el responsable del ataque, los efectivos se trasladaron a otro domicilio del barrio Los Toneles.

Mientras la Policía realizaba las primeras medidas investigativas en el barrio, trascendió que integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales trabajaban en el Hospital Rawson para obtener información sobre la evolución del joven y avanzar con las actuaciones judiciales. Al cierre de esta edición, las autoridades judiciales aún no habían brindado información oficial sobre el estado de la víctima ni sobre la detención del presunto agresor.

Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, aunque las primeras versiones recogidas en el lugar apuntaban a que el ataque podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Esa línea de investigación deberá ser corroborada con el avance de la causa y la recolección de pruebas.