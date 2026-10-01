Grave denuncia contra Matías Alé: habría dejado sin trabajo a una joven

Ángel de Brito presentó en el programa la historia de Daira, una chica de 22 años que realizaba tareas de recepción en un establecimiento gastronómico céntrico. La exencargada de recibir a los clientes realizaba su jornada laboral de 10 a 19 horas cuando le tocó dar la bienvenida al mediático el sábado 26 de septiembre. La joven no identificó al artista en su ingreso y la situación escaló rápidamente hasta transformarse en un problema laboral.

Según la versión narrada por la víctima, el cliente se dirigió a la responsable del turno con un reclamo sobre la atención brindada en la entrada. Daira relató la actitud observada durante esa interacción y sus sensaciones al ver la conversación desde su puesto. “Lo primero que hace él es quejarse en un tono medio agresivo, como que no le gustó. Y yo dije ‘Ah, bueno, genial. Es humorista’, pero resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser”, expresó en la pantalla chica.

La denunciante profundizó en las frases pronunciadas frente a la supervisora del establecimiento mientras apuntaba hacia la puerta. “Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí”, sumó la chica en la entrevista.

La consecuencia del episodio se concretó al cierre de la jornada cuando la autoridad de la noche le notificó la finalización del vínculo laboral. Daira cuestionó la decisión repentina ante la responsable. “Yo le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘Vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece. Pero ya está. Tranquila’”, recordó la joven sobre el intercambio final.

El impacto emocional llevó a la exrecepcionista a buscar refugio en la cocina para averiguar la identidad de la persona involucrada. “Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era MatÍas Alé”, manifestó. El inicio de la semana confirmó la noticia definitiva cuando una antigua compañera le avisó que la vacante creada por su salida ya figuraba ocupada por un nuevo personal.