Grave denuncia contra Wanda Nara: "Nunca apareció en los comedores"

Jorge Locomotora Roña Castro manifestó su descontento con Wanda Nara y los integrantes del jurado de MasterChef Celebrity. El conflicto se remonta a la última temporada del reality, donde el exboxeador fue el primer participante en abandonar la competencia. Según su testimonio, durante la emisión del programa se realizaron compromisos de ayuda social que hasta el momento no se concretaron.

En una entrevista brindada a Luis Ventura y Marina Calabró para Primicias Ya, el deportista detalló que la conductora y el chef Germán Martitegui aseguraron que colaborarían con sus comedores comunitarios. Sin embargo, pasó un año de aquellas palabras y el apoyo nunca llegó a destino. El entrevistado aclaró su postura sobre el vínculo con la mediática al señalar que "No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron" sentenció ante los micrófonos.

El relato del exatleta hace hincapié en la diferencia entre lo que se mostró en televisión y lo que sucedió posteriormente. Sobre ese momento puntual, remarcó que "Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno" para ilustrar la situación. A pesar de haber intentado entablar un diálogo privado para coordinar la ayuda prometida por Nara y Martitegui, no obtuvo resultados positivos. "La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó" explicó sobre sus intentos de comunicación fallidos.

Más allá del incumplimiento solidario, Roña Castro compartió su decepción emocional con la producción y el elenco. "Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa" confesó durante la charla. Asimismo, sumó otra crítica relacionada con la gestión administrativa del ciclo televisivo. Al ser consultado sobre si regresaría al formato, fue tajante al mencionar los plazos de pago. "Yo cobré a los tres meses, son lentos para poner la tarasca" concluyó sobre su experiencia económica en el certamen.