Grave denuncia de una emprendedora contra la mamá de Wanda Nara

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, se encuentra en el centro de la escena mediática tras una grave denuncia pública realizada por una emprendedora independiente en el programa Intrusos. La trabajadora aseguró haber sido perjudicada comercialmente luego de abonar una suma de 200 dólares y entregar productos gratuitos a cambio de una difusión publicitaria que nunca se concretó de la forma pactada.

De acuerdo con el testimonio brindado al aire por Natalie Weber, la mediática apenas subió un par de publicaciones a sus redes sociales y luego incumplió los compromisos asumidos con la marca. La panelista explicó que para cualquier emprendedor significa un gran esfuerzo económico realizar una inversión de este tipo, especialmente en el contexto actual del país, donde cada recurso cuenta para lograr visibilidad y sostener el negocio propio.

La damnificada decidió romper el silencio y detalló cómo se gestó el vínculo inicial con Nora Colosimo, el cual comenzó con buena predisposición pero terminó en una enorme decepción. La emprendedora relató que tras coordinar la entrega de productos en calidad de canje, la madre de las famosas le cobró 200 dólares por la realización de historias y videos en colaboración que luego demoró indefinidamente con diversas excusas.

Con el correr de las semanas y ante la falta de respuestas concretas por parte de la figura pública, la situación se tornó completamente insostenible para el proyecto comercial. Según expresó la afectada, la falta de cumplimiento afectó directamente sus finanzas y su fuente de trabajo, generando un perjuicio irreparable que la llevó a exponer públicamente el caso y a mostrar los chats privados que respaldan su acusación, señalando además: "Me manipuló y se vio toqueteado mi negocio".