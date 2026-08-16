Grave interna en TN: por qué se están yendo todos los periodistas

La renuncia de Marina Señuk a la pantalla de TN y El Trece provocó una serie de tensiones internas que trascendieron el ámbito privado de la empresa. Según la información brindada en el programa Intrusos de América TV, la situación generó incomodidad entre varios de sus ahora excompañeros.

Rodrigo Lussich explicó que el hecho "molestó mucho a los conductores de Arriba Argentinos, Valeria Sampedro y Nacho Otero y hasta en Tempraneros, Mario Masaccessi y Paula Bernini también la despidieron con cálidas palabras porque la chica no tuvo oportunidad de despedirse".

El trasfondo de este alejamiento se vincula con las limitaciones profesionales que sentirían los integrantes de la señal de noticias. El periodista detalló que "hay mucha bronca en TN porque muchos periodistas se están yendo porque no los dejan hacer streaming. Ellos tienen el streaming de TN, pero tampoco los ponen". Esta falta de oportunidades para explorar plataformas digitales parece ser el detonante principal de una crisis que afecta el clima laboral de la emisora.

Aunque algunos colegas pudieron dedicarle mensajes de afecto, la imposibilidad de una despedida formal frente a cámara fue uno de los puntos que más afectó al equipo de trabajo. La salida se suma a una tendencia de bajas dentro del canal donde los trabajadores buscan nuevos rumbos ante la imposibilidad de integrarse a los formatos de transmisión por internet que actualmente maneja la compañía de medios.