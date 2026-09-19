Grave problema para Wanda: por qué peligra la tenencia de sus hijas

El conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio que vuelve a poner en el foco a sus hijas. En el programa Intrusos revelaron que la psicóloga jurídica de Isabella, la menor de las niñas, decidió dar un paso al costado y suspender la atención profesional debido a un atraso en el pago de sus servicios. La información fue presentada por Natalie Weber, quien detalló la existencia de un acuerdo previo sobre los gastos de salud mental de las hijas de la expareja.

Según explicaron en la emisión televisiva, el esquema acordado establece que Mauro Icardi asume los costos del tratamiento de Francesca, mientras que Wanda Nara debe hacerse cargo de los correspondientes a Isabella. Natalie Weber explicó: "La psicóloga de Isabella Icardi, una de las menores, levantó un acta dando aviso que dejaba de ser la psicóloga jurídica de la menor por falta de pago".

La panelista leyó en vivo el documento donde la especialista formalizó la suspensión del servicio. La profesional expuso en el texto: "En mi carácter de psicóloga jurídica, tratante de la niña Isabella, en el marco de las actuaciones de referencia a fin de informar que su tratamiento psicológico ha quedado temporalmente suspendido debido a la falta de pago de los honorarios profesionales devengados y pendientes de regularización".

En el mismo escrito, la experta aclaró las gestiones previas que realizó antes de tomar la determinación de interrumpir las sesiones. La psicóloga señaló: "Asimismo dejo constancia de que se han realizado reiterados intentos de comunicación desde la semana pasada con la señora Wanda Nara, madre de la niña, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que ha impedido acordar la regularización de los honorarios".

La revelación generó repercusiones inmediatas entre los integrantes del programa. Rodrigo Lussich manifestó: "Están forrados en guita y no pueden pagar a la psicóloga, ¡qué papelón!". Por su parte, Adrián Pallares sumó su postura respecto a la distribución de las responsabilidades económicas en la expareja y argumentó: "Sobre todo porque tanto Wanda como su madre Nora, le echan todas las culpas de las desgracias económicas a Mauro Icardi. Por lo que sabemos, Mauro Icardi se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo".