Una jornada de masivas manifestaciones por el encarecimiento de la vida degeneró este sábado en graves incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos en múltiples ciudades de Francia.

El hecho más dramático ocurrió en la ciudad de Limoges, donde manifestantes encapuchados incendiaron la sede municipal de 143 años de antigüedad, provocando el colapso parcial de su cúpula a las 16:42 horas (hora argentina) y la destrucción casi total del inmueble.

Ante la gravedad de los acontecimientos, el ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó un saldo provisional de 400 detenidos, mientras el presidente Emmanuel Macron prometió severos castigos para los responsables.

En Limoges, los agresores incendiaron un vehículo policial frente al edificio, rompieron los ventanales e ingresaron para propagar las llamas, las cuales alcanzaron rápidamente un ala y el techo.

Pese al esfuerzo de los bomberos por contener el avance del fuego, el tejado se derrumbó sobre los pisos inferiores y desaparecieron dos tercios de la fachada.

El prefecto local, Maurice Barate, calificó los daños como una "catástrofe para el patrimonio" producto de un «acto deliberado de vándalos». Entre la multitud que presenciaba el siniestro, se observaron escenas de consternación, como la de un empleado municipal llorando desconsoladamente mientras era consolado por un concejal local.

La convocatoria superó ampliamente todas las previsiones del Gobierno. Mientras las autoridades calculaban un máximo de 150.000 asistentes hasta el día viernes, Núñez estimó la participación en 550.000 personas a nivel nacional, cifra que los organizadores elevaron a 800.000 manifestantes.

Por la noche, el primer ministro Sébastien Lecornu encabezó una célula de crisis interministerial para coordinar la respuesta estatal y reforzar los operativos de seguridad tras las agresiones registradas en sedes gubernamentales y comercios de todo el país.

Responsabilidad política y respuesta del Gobierno

En conferencia de prensa brindada a las 20:00 horas, el ministro Núñez atribuyó la autoría de los destrozos a «varios miles de alborotadores, entre ellos grupos de ultraizquierda y delincuentes oportunistas» de rango adulto, descartando que los incidentes estuvieran vinculados al perfil de las recientes movilizaciones estudiantiles.

Núñez señaló que existía una «voluntad manifiesta» de atacar sedes institucionales como prefecturas, la oficina de turismo de Lyon —que también fue incendiada— y las alcaldías de Marsella y Limoges.

El titular de Interior acusó a formaciones de extrema izquierda de realizar un "llamamiento a la revuelta" e "incitaciones a la violencia". Asimismo, cruzó duramente al candidato presidencial de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien había calificado de "aberrante" la actuación policial acusando al Ejecutivo de propiciar el caos.

Núñez rechazó de plano esas críticas afirmando que "sin las fuerzas de seguridad interior, no habría habido manifestaciones".

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron se pronunció a través de sus redes sociales exigiendo un «frente unido» contra quienes buscan derribar las instituciones y sembrar el caos: "Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados". El mandatario respaldó además a las fuerzas del orden, que venían siendo cuestionadas por sus métodos frente a los bloqueos estudiantiles de las últimas semanas.

Saqueos y caos en la capital y el interior

Los actos de vandalismo y saqueo se extendieron de forma metódica a comercios de París, Marsella, Estrasburgo, Ruán, Nantes, Rennes, Toulouse y Valence.

En París, grupos violentos instalaron barricadas en la avenida de los Campos Elíseos e intentaron aproximarse al Palacio del Elíseo en barrios alejados del trazado autorizado, lo que obligó a desplegar a la unidad CRS 8, especializada en violencia urbana.

El alcalde socialista de la capital, Emmanuel Grégoire, denunció destrozos masivos en monumentos, espacio público y locales comerciales, graficando la situación al señalar que hay "calles enteras metódicamente arrasadas". Finalmente, las autoridades adelantaron que en los próximos días se concretarán nuevas detenciones bajo la tutela de los fiscales a partir del relevamiento del material audiovisual de las cámaras de seguridad.