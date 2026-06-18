Gravísima acusación contra Zaira Nara que la podría dejar fuera del Mundial

Zaira Nara quedó en el centro de la escena tras un tenso intercambio con una seguidora durante su estadía en el certamen. El conflicto se originó cuando una usuaria de la plataforma TikTok, identificada como Cata de @fana_de_zaira, compartió un video relatando una supuesta mala experiencia al cruzarse con la mujer. Según el testimonio de la joven, la protagonista se habría negado a tomarse una fotografía de manera descortés a pesar de haber esperado durante varias horas.

La respuesta de la hermana de Wanda Nara no tardó en llegar a través de los comentarios de la misma publicación. Ella fue contundente al dirigirse a la creadora de contenido con un mensaje directo.

En su defensa, la involucrada expresó "Me parece que sos una mentirosa" para desmentir la versión que circulaba en las plataformas digitales. La situación escaló cuando brindó detalles sobre el contexto en el que se produjo el encuentro entre ambas.

Al explicar lo sucedido, la mujer aclaró su postura frente a los seguidores que seguían la conversación. La integrante de la familia Nara manifestó "Yo estaba con mis hijos y vos me pediste una foto de mala manera" refiriéndose a la presencia de Malaika y Viggo en ese momento.

A pesar de las críticas recibidas por su supuesta actitud en el Mundial, ella sostuvo su política habitual de contacto con el público. Para cerrar el intercambio, la famosa sentenció "Nunca le niego una foto a nadie pero hay formas y formas" dejando en claro su malestar por el trato recibido mientras paseaba con sus hijos.