Gravísima denuncia contra Wanda Nara: ¿pierde la tenencia de sus hijas?

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial tras la difusión de imágenes de las vacaciones familiares. Las abogadas del deportista, Elba Marcovecchio y Lara Piro, habrían radicado una denuncia contra la conductora por el traslado de sus hijas Francesca e Isabella a la capital de Francia.

Según la información detallada por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, la defensa del delantero sostiene que el destino parisino no figuraba entre los puntos autorizados originalmente en el expediente del caso.

La controversia se originó cuando la propia Nara publicó fotografías de su estadía en diversos sitios turísticos. Si bien existía un permiso para viajar hacia Milán, el cambio de ruta generó un fuerte malestar en el entorno del futbolista.

Al respecto, Varela explicó que "Mauro no habla con las nenas y está furioso" debido a esta situación. Las letradas de Icardi habrían tomado conocimiento del itinerario real a través de las redes sociales de la madre de las menores, lo que motivó la presentación ante la Justicia por un presunto incumplimiento de las condiciones fijadas previamente.

Desde la otra parte, la abogada Ana Rosenfeld ofreció una versión contradictoria sobre la legalidad del trayecto realizado. Al ser consultada sobre la falta de autorización, la representante de la presentadora afirmó que "La pusimos en el expediente que hacían esta escala".

Según su postura, el paso por París habría sido comunicado formalmente dentro de la documentación correspondiente al viaje. Mientras ambas versiones se cruzan, el conflicto judicial sigue escalando y aguarda una resolución legal definitiva para determinar si existió una falta en el acuerdo de traslado de las niñas.