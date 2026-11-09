Grego Rosello contó que una mujer le pidió que la golpeara en la intimidad

Grego Rossello recordó una insólita experiencia íntima durante su visita al programa PH Podemos Hablar emitido por la pantalla de Telefe. El conductor y humorista sorprendió al resto de los invitados al detallar una insólita propuesta que recibió en medio de un encuentro amoroso que finalizó de manera totalmente impensada.

Según explicó Grego Rossello en la emisión del ciclo televisivo, la joven con la que se encontraba le pidió expresamente que le pegara una cachetada. El artista aceptó la propuesta inicial con cierta timidez, pero la mujer le exigió mayor intensidad al expresar: “No, dale, no seas cagón, un poquito más fuerte”.

La situación dio un giro rotundo cuando la acompañante de Grego Rossello decidió responderle con un golpe de gran impacto. El propio conductor rememoró el momento entre risas al señalar: “¡Boom! Me comí un bife que todavía me acuerdo”, ante la mirada atónita del resto del panel.

Consultado sobre si la velada romántica continuó luego de ese cruce, Grego Rossello descartó de forma categórica cualquier tipo de continuidad. El humorista fundamentó su postura de manera tajante al manifestar: “No, estás loco, no”, para luego cerrar su relato afirmando: “Se me apagó la compu” y “Se apagó todo, se reinició de nuevo”.