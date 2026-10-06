Grego Rosello intentó seducir a Wanda Nara: “¿Te creés que soy tan facilita?”

Grego Rosello protagonizó un picante momento junto a Wanda Nara durante las grabaciones del certamen de cocina MasterChef Celebrity. El humorista no ocultó sus intenciones de acercarse a la famosa conductora y decidió confesar al aire las distintas maniobras que ejecutó con el objetivo de llamar su atención fuera de las cámaras.

El participante recordó que tiempo atrás le había enviado un obsequio especial directamente a la residencia de la empresaria. Al momento de reclamarle que ella no lo atendió de forma personal para recibir el ramo de flores, el intercambio tomó un tono mucho más coqueto y ambos empezaron a chicanearse frente a todos sus compañeros.

El comediante continuó con su plan de seducción y destacó que había seleccionado una fragancia muy particular para la jornada. Al notar la situación, la presentadora se aproximó para comprobar el aroma, lo que desató especulaciones sobre un acercamiento más íntimo y provocó la reacción inmediata de los demás concursantes del programa.

Sin embargo, la conductora desarticuló la estrategia del comediante con un comentario contundente al manifestar: “¿Te creés que soy tan facilita? Un ramito de flores y un perfumito de 50 ml. Era tan chiquito que en un splash me lo gasté”. La tajante frase desató las risas generales en el estudio de televisión.

Más allá del rechazo, el participante admitió que su continuidad en el ciclo gastronómico representa la oportunidad ideal para seguir cerca de la empresaria. Ella le remarcó los límites en tono de broma, asegurando que dejó pasar su chance y ridiculizando la fragancia elegida al definirla como un aroma de bebé.