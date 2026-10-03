Grego Rosello se pasó de la raya y Wanda Nara quiso echarlo de MasterChef

Wanda Nara y Grego Rossello se convirtieron en los grandes protagonistas de una noche picante en MasterChef Celebrity, donde las chicanas y los comentarios sin filtro volvieron a encender los rumores entre ambos. El momento transcurrió en plena emisión cuando la conductora decidió confrontar al participante sobre sus verdaderas intenciones en el certamen culinario.

Durante las recorridas por las cocinas, la empresaria sugirió a Pablo Migliore que hiciera ejercicio para liberar presiones y aprovechó para lanzar un dardo directo al influencer. Ante esa provocación, el participante admitió ante las cámaras que estaba enamorado de la conductora y que ella lo sabía perfectamente, recibiendo una contestación irónica por parte de la modelo.

La tensión aumentó cuando el exarquero intentó actuar como intermediario para acercar a las partes. Frente a esto, la conductora respondió entre risas que el creador de contenidos no necesitaba presentación porque se aparecía seguido por su camarín.

El clímax de la noche ocurrió en la etapa de devolución frente al jurado. Nara consultó al concursante sobre su desempeño como guía en una prueba anterior y recibió una respuesta llena de elogios. Sin embargo, cuando intentó cambiar de tema y preguntarle qué buscaba lograr en el programa, el participante afirmó que su meta era aprender y durar.

La modelo no dejó pasar la oportunidad y cuestionó si su presencia allí respondía únicamente a la competencia. El influencer reaccionó preguntando si pensaba que estaba ahí por la guita o el premio económico final, a lo que Nara retrucó diciendo que creía que su objetivo era conocerla a ella y cerró la conversación con un picante "gracias, Grego, te podés ir".

El comentario dejó helado al participante ante las risas y aplausos del resto de los presentes en el estudio. Pese al freno en seco, el concursante declaró luego en el detrás de escena que mantiene las esperanzas de un acercamiento con la conductora en el futuro, aunque aclaró que no piensa regalarse.