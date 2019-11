Gremios jujeños anunciaron huelga porque dijeron que el gobierno los "empuja al conflicto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los sindicatos del Frente Amplio Gremial (FAG) de Jujuy anunciaron hoy que realizarán una huelga la semana próxima al sostener que el gobierno de la provincia los "empuja al conflicto" al no reabrir las reuniones paritarias acordadas y por no responder en forma adecuada ante la judicialización del reclamo.



Así lo indicaron en una conferencia de prensa en la que hablaron del "fracaso", ayer, de una audiencia judicial convocada tras la presentación de un amparo sindical para lograr ser llamados a las negociaciones.



"Repudiamos la actitud del Gobierno de montar en su relato el diálogo permanente y en la realidad haber enviado a un emisario desinformado a llevar un escrito frío a la audiencia", señaló Susana Ustarez, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control.



"Lo que queremos es una fecha de convocatoria, para que en esa mesa, y no en otro lugar, podamos debatir, analizar y consensuar cómo salimos de esta crisis en la que estamos", agregó Ustarez sobre la exigencia de reabrir las negociaciones, que se acordó en acta para septiembre con la judicialización del reclamo.



Respecto a la situación de los salarios en la provincia, la dirigente relató que la pérdida del poder adquisitivo acorde con la inflación suma más "de un 10% en lo que va del 2019 y un 35% desde 2016".



"Esto es insostenible para los trabajadores, no hay manera de que no peleemos esta situación. Queremos dejar claro que es el Gobierno el que empuja el conflicto, con su falta de respuestas; de sensibilidad; de tecnicismo en analizar números; y de aportar información viable en una mesa de trabajo", puntualizó.



Asimismo, criticó que además de empujarlos al conflicto "después, cual bumerán, el gobierno se vuelve contra los trabajadores y sin contemplación descuenta los días de huelga, desoyendo su propio actuar".



"Llamamos a reflexión al Gobernador Morales y a todos sus ministros para que analicen la situación, abran el diálogo y lleguemos a un consenso como corresponde a una democracia", concluyó.



Como parte de las medidas anunciadas por los tres arcos sindicales que conforman el FAG, que agrupa a la mayoría de los gremios jujeños, resolvieron un paro unificado a nivel provincial para la próxima semana, con modalidad y duración a definirse tras asambleas internas. Esa medida dará inicio a un plan de lucha a profundizarse en el caso de que no se reabran las paritarias.