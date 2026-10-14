La activista ecologista sueca Greta Thunberg acudió al instituto Paul-Eluard de Saint-Denis y participó posteriormente en la manifestación de París en el marco de la quinta jornada de protestas estudiantiles en Francia.

Pese a las expectativas del Gobierno sobre un posible debilitamiento de la movilización, la convocatoria nacional reunió a 161.500 personas según el Ministerio del Interior, doblando la cifra de la jornada anterior.

Thunberg, de 23 años, llegó al centro educativo de Saint-Denis (a las afueras de París), donde manifestó estar “extremadamente orgullosa de los estudiantes franceses” que se movilizan por su futuro y que se niegan a rendirse ante una sociedad que, según ella, los desatiende.

“Aquí lo vemos: las escuelas no cuentan con las inversiones que necesitan. Esto transmite a los jóvenes el mensaje de que no son una prioridad en su sociedad. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Rendirnos? Por supuesto que no. Y eso es precisamente lo que está haciendo la gente aquí. Vamos a luchar por nuestro futuro”, afirmó Thunberg.

Para la activista sueca, la movilización de los jóvenes “es una gran fuente de inspiración, pero también era algo esperado”. “Cuando se pone a los jóvenes en unas condiciones que no son compatibles con los derechos humanos básicos, al no invertir lo suficiente en educación, es evidente que se van a rebelar”, consideró Thunberg, para quien los políticos viven “en una realidad completamente diferente” a la de las nuevas generaciones.

Thunberg denunció que las fuerzas de seguridad francesas son extremadamente violentas contra los estudiantes que se manifiestan para reclamar, según ella, lo mínimo. “Esto lo dice todo sobre la policía y sobre a quién protege realmente. Se supone que las fuerzas del orden deben proteger a los jóvenes”, insistió la activista ecologista.

Nuevas manifestaciones

La movilización de los estudiantes en Francia recuperó intensidad este martes, en la quinta jornada de manifestaciones masivas y huelgas, que era clave para probar la resistencia del movimiento.

Aunque a la vista de las tendencias en los últimos días -con un menor número de bloqueos en los institutos y con las vacaciones escolares de Todos los Santos a la vista (a partir del viernes)- hacían prever una menor participación, la cifra global de manifestantes en todo el país superó a la de la convocatoria precedente, el jueves pasado.

En concreto, unas 161.500 personas tomaron las calles en todo el país, según cifras del Ministerio de Interior, mientras que el 8 de octubre el recuento oficial había sido de 71.500.

Están lejos, no obstante, de las 256.000 que se habían movilizado dos días antes, el 6 de octubre, pero frustran la expectativa del Gobierno de un desinfle de la contestación, tal y como había apuntado el ministro de Educación, Édouard Geffray.

“Estamos más bien ante una disminución de la movilización”, había declarado Geffray a la emisora France Inter, al anunciar a primera hora que durante la jornada habría unos 200 institutos bloqueados.

Las cifras de participación global que manejan las organizaciones sindicales convocantes fueron más altas, de hasta 480.000 personas en todo el país para la jornada bautizada como “Acto V”. También es un número superior a las 450.000 que, según sus recuentos, habían salido a manifestarse el jueves pasado.

París volvió a acumular el grueso de la movilización, con 41.500 manifestantes, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Interior. En la capital se habían convocado dos marchas que partieron de puntos diferentes, la Plaza de Italia y el Ayuntamiento.

A ellas se sumaron figuras políticas de la izquierda, como el aspirante presidencial y líder de La Francia Insumisa (LFI) Jean-Luc Mélenchon, y Thunberg, quien viajó a París para participar en las manifestaciones y apoyar a los estudiantes franceses.

Los dos recorridos convergieron en la zona de Port-Royal para concluir juntas en los Inválidos, en las proximidades de numerosos organismos ministeriales y cerca también de la Asamblea Nacional, donde el martes comenzó el debate de los presupuestos para 2027.



Nuevos enfrentamientos con la policía

A lo largo de la manifestación parisina hubo algunos incidentes, como la rotura de cristales de negocios, el incendio de un coche y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno, pirotecnia y cañones de agua para dispersarlos, en especial al final de la manifestación, en la Plaza Vauban y sus inmediaciones. Las protestas también sumaron a miles de personas en lugares como Marsella, Lyon y Nantes. Igualmente hubo incidentes con la policía y desórdenes urbanos en otros puntos del país, como en Rennes, donde también se registró un incendio en un liceo.

La movilización, que es eminentemente estudiantil pero también está apoyada por los sindicatos de docentes y generalistas, comenzó a finales de septiembre con bloqueos en institutos para protestar por el deterioro de las condiciones en los centros educativos.

El descontento responde a la falta de sustitución de los profesores ausentes, problemas de mantenimiento de las instalaciones y condiciones deficientes en general, así como al malestar con la plataforma de acceso a la universidad, a la que acusan de segregar al alumnado y limitar el acceso a la educación superior pública.

El gobierno recibió a las organizaciones sindicales e hizo promesas de mejora en áreas como la sustitución del profesorado, pero estas fueron consideradas insuficientes o directamente un engaño, tal y como manifestó este martes a la prensa Sophie Vénétitay, secretaria general del sindicato docente SNES-FSU.

La falta de acuerdo se vio también alimentada por la violencia creciente de las protestas, por la acusación por parte del Gobierno y de la derecha de que hay pequeños grupos de ultraizquierda incitando la movilización y por la dureza de la respuesta policial, por la que se abrieron 36 investigaciones internas.