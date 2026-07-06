El sonido constante de los grillos durante la noche es uno de los sonidos más característicos del ambiente natural, especialmente en épocas cálidas. Lejos de tratarse de un fenómeno aleatorio, su presencia responde a causas biológicas y también ambientales.

Según especialistas, el “cri-cri” que se escucha en jardines es producido por los machos mediante el roce de sus alas, un mecanismo llamado estridulación. Este sonido cumple funciones clave dentro de su comportamiento: atraer a las hembras, delimitar territorio y advertir a otros machos en competencia.

Los grillos son insectos nocturnos que se activan principalmente durante la noche, cuando las temperaturas bajan y hay menos depredadores. Su actividad aumenta en entornos con vegetación, humedad y refugios naturales como hojas secas, macetas o grietas en el suelo.

En términos ambientales, su presencia suele interpretarse como un indicador positivo. Distintos análisis coinciden en que los jardines donde hay grillos suelen tener condiciones favorables de biodiversidad, con suelos húmedos y presencia de materia orgánica, lo que permite el desarrollo de distintos organismos.

Además, estos insectos cumplen un rol importante en el ecosistema: ayudan a descomponer restos vegetales y forman parte de la cadena alimentaria de aves y otros animales. Por eso, su presencia no suele asociarse a una plaga, sino a un entorno natural activo.

En algunos casos, el aumento de su sonido o su presencia en mayor cantidad puede estar vinculado a cambios de temperatura o a la disponibilidad de alimento y refugio en el entorno inmediato.

Más allá de las interpretaciones populares o simbólicas, el canto de los grillos es, en esencia, una señal de vida en el jardín: un ecosistema que funciona, respira y mantiene su equilibrio natural.