Gringos Turistas presenta “El Gran Viaje” en el Teatro del Bicentenario

La banda sanjuanina Gringos Turistas presentará este viernes 4 de septiembre su espectáculo “El Gran Viaje” en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La función comenzará a las 21:30 y propone una experiencia que combina música en vivo, puesta en escena y diferentes recursos sensoriales.

La propuesta, impulsada por el Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, busca ir más allá del formato tradicional de un concierto. El espectáculo está planteado como un recorrido musical inspirado en la metáfora de un viaje internacional.

A lo largo de la presentación, cada canción funcionará como una parada dentro de ese recorrido, mientras que los paisajes sonoros y la puesta visual acompañarán las distintas emociones y sensaciones que propone la banda.

Una puesta íntegramente local

“El Gran Viaje” cuenta con una producción artística y técnica realizada íntegramente en San Juan. La propuesta incluye escenografía, vestuario, diseño de luces, visuales y sonido original, elementos que se integran con la música para construir una narrativa propia.

El espectáculo también contará con la participación de varios artistas invitados. Serán parte de la función Martina Flores, ESHA, Alejandro Francavilla, el guitarrista Josué Astorga, KBSONIA y Tati Astorga en coros.

Gringos Turistas está conformado por Fabricio “Fago” González, en voz y composición; Martín Bustos Nieto, en guitarra; Lucas Orellano, en bajo; y Marcos Vera, en batería.

El equipo artístico y técnico se completa con Fito Mier, a cargo del diseño de luces; VJ Pequeño Duende, en diseño de visuales; Carlos “Bola” Vilaplana, en sonido; Victoria Rasero, en cobertura audiovisual; y Bianca Piacentini, en prensa y management.

Entradas y horarios

La función será el viernes 4 de septiembre a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, y está destinada a todo público.

La entrada general tiene un valor de $10.000, con un 20% de descuento en las primeras 60 compras realizadas en boletería. Para las compras online, el valor informado es de $11.000.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y los sábados de 9:30 a 14:00. Los descuentos se aplican únicamente a las compras realizadas en boletería.

También existe la posibilidad de comprar las entradas de manera online a través de TuEntrada.com.