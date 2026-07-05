Grito en la cara, ninguneó y un pelotazo: el duelo de Mbappé con Gill

Francia se aseguró un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar a Paraguay por 1 a 0 en un partido disputado este sábado en el marco de la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El único tanto del encuentro fue convertido por Kylian Mbappé desde el punto penal a los 25 minutos del segundo tiempo.

A pesar de la eliminación del conjunto sudamericano, el arquero Orlando Gill fue la gran figura del duelo de octavos de final y recibió el premio MVP por sus intervenciones clave, incluyendo una doble atajada ante el delantero del Real Madrid en el tiempo de descuento.

Al finalizar el juego, se produjo un momento de tensión entre los protagonistas cuando el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev marcó el final. El guardameta de 26 años intentó saludar al atacante francés, quien ignoró el gesto y continuó con sus festejos.

Ante esta situación, el jugador de San Lorenzo reaccionó lanzándole un pelotazo por la espalda. Sobre este episodio, el portero explicó que "Le pasé la mano felicitándolo pero no me dio bola y entré en un momento de calentura pero me tranquilicé. Felicitarlo, hicieron una excelente campaña y son los candidatos a campeones del mundo".

Más allá del incidente, el arquero analizó el desempeño colectivo de la Albirroja frente a los vigentes subcampeones. Según manifestó el deportista, "nos vamos con la frente en alto, Paraguay dejó todo en el campo".

El planteo táctico del equipo de Gustavo Alfaro logró neutralizar los ataques galos durante gran parte del tiempo reglamentario. En ese sentido, Gill destacó que "Si no llegaba el penal creo que lo llevábamos al alargue, porque lo supimos controlar bastante bien, no lo dejamos filtrar ningún balón".

La jugada decisiva del partido ocurrió cuando el juez fue llamado por el VAR para revisar una infracción sobre Desiré Doué dentro del área. El guardameta paraguayo se refirió a esa acción determinante y sostuvo que "Esto son detalles, hay que cuidarse. Fue eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos, quisieron buscar el penal y se lo cobró. Creo que lo tocó y por algo lo cobró. Paraguay se va con la frente en alto". Tras este resultado, Francia continúa en carrera hacia la siguiente fase mientras que el equipo paraguayo finaliza su participación en el certamen internacional.