Gritos e insultos, el motivo de la feroz pelea entre Maratea y la China Ansa

Santiago Maratea y China Ansa protagonizaron un tenso cruce en el programa PH Podemos Hablar que derivó en una interrupción de la grabación debido a la incomodidad generada por los titulares de prensa sobre una colecta solidaria. Santiago Maratea cuestionó con dureza a la periodista y le recriminó haber llevado un tema basado en rumores falsos sin la debida investigación previa sobre su trabajo humanitario.

La tensión comenzó durante el segmento de cambio de roles cuando China Ansa planteó: "¿Qué le recriminarías a Santiago Maratea si fueras una de las personas que donó para la fundación o para el refugio?". Ante esto, Santiago Maratea respondió con molestia e increpó a la periodista preguntándole: "¿Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron con lo que mienten los periodistas… ¿A vos te parece que es completo o incompleto como periodista averiguar a través de medios?".

El enojo del influencer se profundizó al notar que se eligió la única controversia de su trayectoria ignorando más de treinta campañas exitosas de gran impacto nacional. Santiago Maratea manifestó su indignación al expresar: "¿Cómo carajo querés que me lo tome? Estás hablando de algo que hice yo con toda buena fe como tantas cosas y me traés lo único que se dice que yo accioné mal… El tema que vos tratás, que evidentemente no lo fuiste a averiguar, es de que yo robé a una persona y no me parece".

Durante el careo, Santiago Maratea remarcó la falta de chequeo directo sobre el refugio y cuestionó la lógica de las acusaciones al decir: "¿Cómo construyo un refugio y me robo la plata al mismo tiempo? El refugio está construido, lo podrías ir a ver, te doy el número de la persona que lo maneja y la dirección. ¿Cómo pago la deuda de Independiente con el América de México y me robo la guita al mismo tiempo? Respóndanme esa pregunta y no me quieran calmar".

Para ilustrar la incomodidad, el invitado recurrió a una analogía directa preguntando: "Es como que yo ahora arranque a hablar suponiendo de entrada 'hablemos de por qué tu marido es tan misógino'. Para vos va a ser incómodo porque parto de una base que no fue. ¿Cómo querés que me lo tome?". Ante la contundencia de los argumentos, China Ansa se disculpó admitiendo: "Te pido disculpas si te herí, la pregunta me salió mal", mientras que Santiago Maratea cerró remarcando la responsabilidad de los medios al comunicar titulares sin verificación previa.