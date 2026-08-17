Gritos e insultos, la fuerte pelea entre dos conocidos periodistas de TN

La pantalla de TN vivió un momento de alta tensión. En el segmento Mesa de plateístas, que conduce Mario Massaccesi, el meteorólogo Matías Bertolotti decidió romper con la rutina para dirigir un reclamo directo a su compañero Ricardo Canaletti.

El clima se volvió espeso cuando el especialista en clima hizo un gesto de comillas y expresó que "Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal" antes de lanzar una advertencia tajante: "Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...".

Ante la sorpresa de los presentes, Massaccesi pidió precisión al decir "Nombralo" y Bertolotti respondió sin dudar que "¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio". El conductor intentó calmar la situación refiriéndose a su colega como "Mi amigo Ricardo Canaletti", pero el meteorólogo replicó a los gritos con un "No. ¡Amigo las pelotas!".

El origen de este enojo se remonta al domingo 16 de agosto, tras el triunfo de River Plate por dos a cero ante Argentinos Juniors. En esa oportunidad, el periodista de policiales había manifestado que "Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River" y cuestionó el resultado deportivo alegando un penal inexistente y un gol en offside.

Bertolotti continuó su descargo mirando a cámara con dureza. El meteorólogo señaló que "Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave".

Además, cerró su intervención con una advertencia sobre las consecuencias de tales dichos en la vía pública: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto".

Esta situación fue comentada por otros profesionales como Hernán Castillo, quien calificó los dichos de Canaletti como una barbaridad y lo acusó de mentir descaradamente. Tras el fuerte cruce, la producción del programa decidió ir a una pausa comercial para descomprimir el ambiente.

Al regresar, el clima parecía haber mejorado y Massaccesi bromeó con el meteorólogo sobre sus vínculos personales. Desde fuera de plano, Bertolotti aclaró que su problema era estrictamente con Canaletti al responder "Obviamente. Y te quiero mucho".