Gritos e insultos: tremenda pelea entre compañeros en la pantalla de TN

Ricardo Caruso Lombardi, Nicolás Singer y Alejandro Parmo protagonizaron un episodio de extrema tensión durante la transmisión de TN cuando un debate futbolístico derivó en un intercambio violento de insultos. La discusión comenzó a raíz de un ejemplo utilizado por el exdirector técnico que generó incomodidad inmediata entre los integrantes del programa.

En medio del aire, la situación escaló cuando Caruso lanzó una advertencia hacia sus colegas al expresar "Estás acostumbrado a mirar a toda la gente como lo hiciste a la gente de River, que los miraste a todos los dirigentes. A vos te van a terminar alguna vez, eh. Mirá que los aviones también se caen, eh. Quedate tranquilo que te va a llegar el momento. Que va a llegar el momento".

La frase provocó un inmediato rechazo en la mesa de trabajo. Ante el descontento planteado por Parmo con un directo "Eso no", Caruso reaccionó elevando la voz de manera desmedida y manifestó "No, no, no. Te estoy diciendo un ejemplo. Dejen de hablar pelotudeces ustedes dos. Dejen de hablar pelotudeces. Boludo, cuando digo algo, digo los aviones también se caen, como diciendo a vos que sos el rey. Y no te van me a bajar nunca. Eso quise decir, boludazo".

Frente a la gravedad del lenguaje utilizado en pantalla, Singer buscó poner un freno al cruce al exigir "Pero ubicá las palabras". Lejos de calmar el clima en el estudio, la intervención derivó en un ataque aún más violento de Caruso, quien respondió "No, ¿qué ubicá las palabras? ¿Vos sos pelotudo, viejo? ¿Qué me querés pasar por boludo? No, no, no, no me estás boludeando. ¿Me querés hacer quedar mal con la gente? No, jamás".

El cruce continuó subiendo de tono ante la mirada del público. Singer intentó marcar un límite con firmeza al sealar "No, no faltés el respeto. No, no faltés el respeto porque no te faltamos el respeto. No, no, no, no me estás boludeando". Sin intención de retroceder en sus dichos, Caruso justificó su postura argumentando "¿Cómo que no? No, jamás. No, no, la gente me puede pasar todo el día. Pero no me van a quedar como pelotudo. Yo pongo un ejemplo. Yo soy un tipo que me mira mear. ¿Sabés lo que le digo? Quedate tranquilo que los aviones también se caen. ¿Qué quiere decir eso? Que no sos el rey momo, que no te vas a caer nunca".

El descontrol en la pantalla de TN concluyó con un intento desesperado de Parmo por frenar la utilización de semejantes referencias al aire al cuestionar "No, no, no. ‘No te metas con el avión que se cae’. ¿Por qué pelotudeas? ¿Por qué pelotudeas?". La emisión continuó en medio de interrupciones permanentes y un ambiente completamente desbordado entre los periodistas.