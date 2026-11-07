Gritos, insultos y escándalo: la pelea entre dos famosas en El Trece

María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio mantuvieron un tenso enfrentamiento en las instalaciones de la emisora poco antes de salir en pantalla. La discusión comenzó en la zona de cosmetología y se intensificó con un comentario personal ligado al cuidado de la familia. Santiago Sposato en Ya fue todo y Marcela Baños en Intrusos revelaron los pormenores de esta gran contienda.

El desacuerdo surgió por un asunto laboral en una conversación grupal. Valentina Salezzi preguntó por una información, Di Serio afirmó que estaba disponible y Callejón lo negó. En ese instante la actriz lanzó la frase: "Yo no estoy tan al pedo como vos, yo tengo una hija".

Nazarena Di Serio se refirió al choque con María Fernanda Callejón y explicó la razón de su indignación. Comentó que no suele pelear pero reacciona con fuerza ante agravios directos. Explicó que le afectó profundamente el comentario porque su compañera desconoce sus búsquedas personales y las dificultades de su vida privada.

La panelista profundizó su postura e hizo mención a la búsqueda de la maternidad. Manifestó: "Me entró la bala del hijo porque ella no sabe si yo quiero quedar embarazada y no puedo". Consideró que falta empatía en esas opiniones, en especial al venir de alguien que luchó mucho por tener descendencia.

La integrante del ciclo sumó su tristeza por la falta de consideración hacia su situación sentimental y familiar. Agregó: "Es algo que lloro todos los días el no poder estar formando mi familia. Es una mierda que te digan eso, me dolió y reaccioné desde ahí".

El enfrentamiento persistió en el trayecto previo al inicio de la emisión. Di Serio indicó que la actriz continuó con descalificaciones calificándola de engreída y señalando favoritismos dentro de la empresa. La tensión continuaba mientras ambas aguardaban el aire para trabajar en el formato televisivo de Moria Casán.

Además Di Serio expuso otra situación que habría ocurrido días atrás con el personal técnico. Según su versión, la actriz reaccionó de mala manera ante un cambio de vestuario y gritó: "Soy la estrella del canal. No me podés cambiar de camarín porque soy una estrella y no me puedo estar moviendo".