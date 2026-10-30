Una fuerte discusión entre China Ansa y Santiago Maratea interrumpió las grabaciones de PH Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Según trascendió, el cruce incluyó gritos y dejó a la periodista en medio de una crisis de llanto.

El episodio se conoció a través de Intrusos. La pelea comenzó cuando Ansa le hizo una pregunta a Maratea relacionada con la colecta que había organizado para ayudar a Independiente.

Desde las inmediaciones del estudio, el notero Alejandro Guatti contó que la grabación permanecía detenida. “Todavía está frenada la grabación de PH porque hace minutos explotó todo cuando la China Ansa le hizo un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente”, relató.

Según explicó Guatti, la reacción del influencer generó un clima de tensión que afectó a la conductora. “En ese momento, Maratea se enojó muchísimo, pararon la grabación y nos contaron que la China Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación”, señaló.

El notero agregó que la producción debió detener el programa debido a los gritos y al enojo de Maratea.

El cruce por la colecta de Independiente

La conversación se produjo en medio de las controversias que rodearon la colecta impulsada por Maratea para colaborar con la situación económica de Independiente. El fideicomiso vinculado con la iniciativa había sido declarado “irregular e ineficaz”, según trascendió en ese momento.

Rodrigo Lussich explicó en Intrusos que la pregunta de Ansa habría sido encargada por la producción del ciclo. “PH nunca es espontáneo... La pregunta que Andy no quiere hacer, o que no pueden meter en ningún contexto, se la encargan a otra persona”, afirmó.

El periodista sostuvo que la situación escaló rápidamente. “Le encargaron a La China Ansa, que es figura del canal, que le pregunte a Maratea por su escándalo con Independiente. Él se sacó, se enfureció al punto de que tuvieron que decir ‘corte’”, relató.

Adrián Pallares también describió el momento y aseguró que el intercambio excedió una discusión televisiva. “El cara a cara entre La China Ansa y Santiago Maratea fue un escándalo. Él se lo tomó muy mal, a los gritos, y ella pidió abandonar la grabación e irse”, contó.

De acuerdo con lo informado en el programa, la producción finalmente logró retomar el trabajo. Sin embargo, la grabación permaneció interrumpida durante varios minutos porque Ansa no lograba recomponerse.