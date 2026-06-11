Gritos y escupidas en la cara, el ataque que sufrió Piquín en el teatro

El estreno de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate en el teatro Gran Rex se vio empañado por un incidente entre el público. Durante la función del martes nueve de junio, el bailarín Hernán Piquín asistió como espectador al musical protagonizado por Soy Rada, pero terminó viviendo una situación incómoda que incluyó agresiones físicas.

Según los detalles brindados por el panelista Pepe Ochoa en el programa televisivo LAM, el conflicto se originó por ruidos molestos en la sala. El cronista relató que "Hernán empezó a sentir que las agresoras no paraban de hablar" mientras la actriz Mery del Cerro realizaba su cuadro musical.

Ante esta situación, el artista se dio vuelta para solicitar silencio en reiteradas oportunidades, lo que desató una reacción inesperada por parte de un grupo de mujeres que no pertenecen al ambiente artístico.

La discusión escaló rápidamente cuando las espectadoras le manifestaron que "no se iban a callar" y procedieron a escupirle la cara al bailarín. El panelista describió que "arrancan a discutir, en el medio de la obra, empieza a elevarse el tono y aparece la seguridad" para intentar controlar el desorden. A pesar de la gravedad del hecho, la función no fue interrumpida y los espectadores que se encontraban en otros sectores del teatro no notaron lo ocurrido.

El testigo del suceso explicó que el personal del teatro logró intervenir y "ordenaron la cuestión, duró un par de minutos, pero la obra seguía" sin mayores contratiempos. En ese momento, "la víctima pedía que las chicas se calmen o se retiren" del recinto, pero finalmente "ellas cedieron y se quedaron tranquilas" para ver el resto del espectáculo.

Figuras como Laura Fidalgo y Héctor Maugeri presenciaron el mal momento desde sus ubicaciones. Por su parte, el hijo de la conductora Denise Dumas también se encontraba en el Gran Rex, aunque aclaró que no llegó a registrar la pelea debido a la distancia de sus asientos.