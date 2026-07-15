El pitazo final en Atlanta se escuchó a miles de kilómetros y desató la locura en pleno centro de San Juan. Apenas terminó el partido y Argentina selló el 2-1 ante Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026, la Plaza 25 de Mayo explotó en gritos, abrazos y lágrimas.

Los sanjuaninos que habían seguido la semifinal frente a la pantalla gigante de Radio Colón, que contó con la transmisión de la Previa Mundialista de GRUPO HUARPE, pasaron en segundos de la tensión al desahogo. Hubo saltos, festejos entre desconocidos y familias enteras fundidas en abrazos después de un partido que mantuvo la expectativa hasta el final.

“¡Argentina, Argentina!” fue uno de los primeros gritos que bajó desde la multitud. Después llegó un clásico que esta vez tuvo un destinatario especial: “El que no salta es un inglés”, cantaron cientos de personas mientras la plaza se movía al ritmo de los festejos.

Las lágrimas también fueron protagonistas. Con camisetas de la Selección, banderas y los teléfonos en alto para registrar el momento, grandes y chicos celebraron una nueva clasificación argentina al partido decisivo de una Copa del Mundo.

La escena se repitió en cada rincón de la plaza. Algunos se abrazaron en silencio, otros saltaron sin parar y muchos comenzaron a cantar apenas se confirmó que el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar una final mundialista.

El triunfo ante Inglaterra puso a Argentina nuevamente a un paso de la Copa. La Selección enfrentará a España en la definición del Mundial 2026, pero en San Juan el festejo comenzó mucho antes.

Fue apenas el primer desahogo. Con el pitazo final todavía fresco, la Plaza 25 de Mayo se transformó en el epicentro de una celebración que prometía extenderse por las calles sanjuaninas.