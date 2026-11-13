Gritos y llantos, la pelea entre dos famosas que obligó a frenar un programa

La grabación del ciclo de Andy Kusnetzoff volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte cruce entre Daniela Celis, Rocío Robles y la producción de Podemos Hablar. Según reveló el periodista Ángel de Brito, las famosas protagonizaron un momento de incomodidad absoluta que terminó en llanto y tensión durante el programa emitido por la pantalla de Telefe.

El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff solía destacarse en la televisión argentina por generar un clima de amabilidad, diálogo fluido y emoción entre los invitados. Sin embargo, el equipo de producción recibe fuertes críticas por sus métodos actuales para estimular momentos urticantes y controversias, lo que coloca al envío televisivo al borde de la cornisa frente a la audiencia.

Esta situación ocurre apenas una semana después de otro episodio resonante que modificó la mirada sobre el conductor y su estilo vinculado a los sentimientos. En aquella oportunidad, la producción envió a la China Ansa para consultar a Santi Maratea sobre las denuncias en su contra por las colectas sospechadas, desatando una ola de opiniones en el público.

Lejos de aprender la lección tras las críticas recibidas, el equipo repitió la estrategia y Ángel de Brito se encargó de revelar los detalles precisos de lo ocurrido en el estudio. "El escándalo fue entre Pestañela y Rocío Robles. Daniela estaba ilusionada y pidió que no le pregunten por la causa de Thiago Medina (la denuncia de su primera) y le preguntaron directamente por eso", contó el periodista.

Envuelta en esta difícil posición por sus participaciones en el canal, Daniela Celis rompió el silencio y relató la situación que vivió durante el cara a cara. "Nunca pido nada, siempre lo doy todo, fue la primera vez qu pedí no hablar de un tema y nos tocó el careo con Rocío, ella me hizo una pregunta del tema de Thiago. La producción estaaba avisada. Me descolocó, no entendía que pasó", expresó.