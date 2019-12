Grosso: "Bullrich no tiene autoridad moral, aún tiene que dar explicaciones sobre asesinatos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso consideró hoy que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "no tiene autoridad moral" para convocar a utilizar "toneladas de piedras" en manifestaciones contra el tratamiento de la ley de Solidaridad Social, que se tratará hoy en el Congreso, porque "todavía tiene que dar explicaciones sobre asesinatos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel".



Grosso le respondió de ese modo a Bullrich, quien ayer afirmó que “las 14 toneladas de piedras que nos tiraron se las tendrían que devolver duplicadas”, en referencia a la protesta social que se generó durante el tratamiento en diciembre de 2017 de la ley de reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos, lo que derivó en incidentes y represión policial a civiles, entre los que estuvo el legislador.



"Bullrich no tiene autoridad moral, aún tiene que dar explicaciones sobre asesinatos que cometió el Estado mientras ella dirigía las fuerzas de seguridad" dijo Grosso en declaraciones a El Destape Radio.



Y citó a "Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel", luego de que esta semana el Gobierno anunció que revisa la actuación de Gendarmería en referencia al caso del artesano encontrado muerto en el Río Chubut, tras 78 días de haber desaparecido, en el marco de una protesta reprimida por esa fuerza de seguridad.



En tanto, esta semana, la ministra Sabina Frederic criticó el operativo que la fuerza federal hizo en territorio mapuche en 2017 y detalló que se abrieron sumarios disciplinarios.



Por otra parte, el 25 de noviembre pasado se cumplieron dos años del asesinato de Rafael Nahuel, en medio de un operativo del Grupo Albatros de Prefectura en la localidad de Villa Mascardi, cerca de Bariloche.



Grosso sintetizó con que "Bullrich es una cosa impresentable, lo fue siempre y como ahora está libre de responsabilidad institucional, dice barbaridades como la de ayer, convocando a la gente a tirar piedras".



"Además miente porque dice que queremos congelar las jubilaciones cuando eso fue lo que hicieron ellos", remató, en referencia al gobierno de Cambiemos.