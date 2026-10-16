Grupo Huarpe se suma a la celebración del Día de la Madre que se realizará este viernes 16 de octubre en la peatonal de Capital, con una propuesta que combina premios, regalos y espectáculos para homenajear a las madres y acompañar al comercio sanjuanino.

La actividad comenzará a las 18 y tendrá como uno de sus principales atractivos la Ruleta de la Fortuna. Los clientes que realicen compras superiores a $30.000 en los comercios adheridos podrán participar y ganar regalos y vouchers aportados por los comerciantes.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias y, al mismo tiempo, promover el movimiento comercial en el centro de San Juan en una fecha importante para el sector.

Una tarde de premios y espectáculos

La jornada también incluirá una presentación artística del Ballet San Juan Nuestro Tiempo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Capital. La propuesta sumará danza y cultura a una tarde pensada para compartir en familia.

La actividad cuenta con el apoyo de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, la Federación Económica de San Juan, CAME, la Municipalidad de Capital, Diario Huarpe, Tarjeta DATA y los comerciantes que se sumaron a la propuesta.

Una invitación a comprar en el comercio local

A través de esta iniciativa, los organizadores invitan a los sanjuaninos a recorrer los negocios del centro, realizar sus compras y participar de las actividades previstas para celebrar el Día de la Madre.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre los comerciantes y la comunidad, con una jornada que combina incentivos para las compras, entretenimiento y reconocimiento a las madres.