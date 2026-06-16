GRUPO HUARPE arrancó la previa al partido de Argentina con móviles en vivo

La cuenta regresiva para el debut de Argentina en el Mundial está en su recta final, y mientras los jugadores se preparan en la cancha, en las calles de Kansas City ya se respira un ambiente único. En este escenario, GRUPO HUARPE se destaca como el primer medio de San Juan en llegar a Estados Unidos, instalando su micrófono y su mirada en el corazón de la fiesta mundialista.

Desde temprano, y durante todo el día, GRUPO HUARPE ofrecerá una programación especial y cobertura en exclusiva que no tiene comparación. La periodista Ana Zabala, la primera enviada especial del diario, ha sido testigo y protagonista de la previa más emocionante, conectando a los sanjuaninos con sus compatriotas que, por diversos motivos, se encuentran lejos de su tierra.

El micrófono de HUARPE, un imán para los argentinos

La presencia de GRUPO HUARPE en Kansas no ha pasado desapercibida. Como destacó la propia Ana durante la transmisión, el micrófono del medio se ha convertido en un punto de encuentro para los argentinos: "El micrófono del Huarpe lo sigue todo el mundo", afirmó. Sanjuaninos residentes en Estados Unidos, familias enteras que viajaron para alentar y hasta voluntarios de la FIFA han buscado la cámara para enviar saludos a sus seres queridos.

"Para DIARIO HUARPE, ser esa conexión, es un honor... nos toman como ese punto de conexión con su tierra."

— Ana Paula Zabala, periodista del medio.

Crónica de una previa inolvidable

La previa oficial comenzó con un multitudinario banderazo que tiñó de celeste y blanco las calles de Kansas. El orden y la pasión fueron los protagonistas, con familias, amigos e hinchadas de clubes sanjuaninos como San Martín, mostrando su apoyo incondicional a la Selección.

Este evento fue solo la punta del iceberg de una cobertura que comenzó días atrás. El equipo de Huarpe estuvo presente en el banderazo del domingo en el restaurante "Los Hornos" (un pedacito de Argentina en Kansas regentado por una pareja tucumana), y en la previa del banderazo oficial en la Union Station, donde la alegría argentina se mezcló con la de hinchas de otras selecciones como Argelia.

Conmoviendo al mundo: el fanatismo que trasciende fronteras

Uno de los momentos más destacados de la cobertura fue el fenómeno global que despierta la Selección Argentina. Ana relató con sorpresa y emoción cómo se encontró con hinchas de otras nacionalidades, como mexicanos y cubanos, que vestían la camiseta albiceleste.

"Un grupo de chicas mexicanas no tienen la camiseta de su país y tienen la nuestra... Eso se ha repetido una y otra vez... la verdad que a mí me pone muy contenta, me da mucho orgullo."

— Ana, periodista de Grupo Huarpe.

Una cobertura de 24 horas: el día del partido

La intensidad de la cobertura no hace más que aumentar. Para el día del partido, Grupo Huarpe tiene preparado un operativo especial:

Programación especial en Huarpe TV: Con móviles en vivo desde diferentes puntos de Kansas durante toda la jornada.

Previa exclusiva: Dos horas antes del partido (a partir de las 20:00 horas, Argentina), la transmisión se trasladará a las inmediaciones del estadio para captar el ambiente, la llegada de los hinchas y todos los detalles del operativo.

Cobertura multiplataforma: Además de la televisión, las redes sociales de Grupo Huarpe y el sitio web serán el escaparate perfecto para no perderse ningún instante.

El esfuerzo del hincha y el costo de la pasión

La pasión tiene un precio, y la periodista no dudó en ponerlo en perspectiva. Con humor, detalló los costos de asistir al estadio: 150 dólares por el estacionamiento y entradas que, en reventa, oscilan entre los 825 y los 1.000 dólares. A esto se suman los gastos cotidianos, como una empanada argentina a 5.50 dólares (más de 8.000 pesos argentinos) o un choripán a 15 dólares.

"Hay un Mundial paralelo, el de las calles, el de la previa... el que viene no tiene entradas, no hay que hacerse problema, porque se vive igual el Mundial."

— Ana, periodista de Grupo Huarpe.

Un final con suspenso y una vara alta

Más allá del resultado, la cobertura de Grupo Huarpe ya es un éxito. Con un equipo que ha trabajado sin descanso, incluso cambiando una rueda pinchada para no perderse el banderazo, el medio ha demostrado por qué su eslogan "Sos vos en todas partes" sigue más vigente que nunca. La promesa de seguir adelante, incluso con un nuevo destino como Dallas en el horizonte, asegura que los sanjuaninos seguirán teniendo una ventana única a la máxima fiesta del fútbol.