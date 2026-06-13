Hace 21 años nacía un proyecto periodístico que tenía una premisa tan simple como desafiante: informar a los sanjuaninos. Lo que comenzó en 2005 como un diario de bolsillo, pensado para llegar a las manos de miles de lectores cada mañana, se transformó con el tiempo en una de las plataformas de comunicación más importantes de la provincia.

Este 13 de junio, al cumplir 21 años, GRUPO HUARPE celebra mucho más que un aniversario. Celebra una historia construida junto a generaciones de sanjuaninos, una evolución permanente para adaptarse a los cambios tecnológicos y una convicción que permanece intacta desde el primer día: contar lo que sucede en San Juan con responsabilidad, cercanía, compromiso y, sobretodo, con la verdad.

Aquel primer ejemplar de DIARIO HUARPE marcó el inicio de un camino que crecería al ritmo de una sociedad cada vez más dinámica y conectada. Las páginas impresas fueron durante años el principal puente con los lectores, reflejando la actualidad, las historias de la gente, los desafíos de la provincia y los acontecimientos que marcaron nuestra identidad.

La primera edición del DIARIO HUARPE.

Con la llegada de la era digital, el desafío fue volver a transformarse. Así nació diariohuarpe.com, una plataforma que permitió ampliar el alcance de la información y acompañar a los lectores en tiempo real. La web abrió nuevas posibilidades y consolidó una comunidad que hoy sigue encontrando en HUARPE una referencia informativa cotidiana.

La evolución continuó con el desembarco en las redes sociales, espacios donde la información comenzó a circular a una velocidad inédita. Allí también estuvimos presentes, construyendo nuevos canales de diálogo con la audiencia y fortaleciendo el vínculo con una comunidad cada vez más participativa. Hoy, la presencia de HUARPE en redes como Facebook, Instagram, TikTok, X o YouTube, es indiscutible.

El crecimiento de GRUPO HUARPE dio un nuevo paso con la llegada de HUARPE TV. La televisión sumó imágenes, voces y nuevas formas de contar las historias de San Juan. Más tarde llegaron los contenidos de streaming, que permitieron ampliar aún más las fronteras de la comunicación y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de las audiencias.

En este último tiempo, el ecosistema comunicacional volvió a expandirse con la incorporación de Radio Mitre San Juan 95.1, fortaleciendo la presencia informativa en uno de los medios más cercanos y tradicionales para los argentinos: la radio. De esta manera, GRUPO HUARPE consolidó una propuesta verdaderamente multiplataforma, capaz de informar a través del papel, la web, las redes sociales, la televisión, el streaming y la radio.

Somos mayores

Cumplir 21 años también significa alcanzar la mayoría de edad. Para una empresa periodística, implica asumir con más responsabilidad que nunca el desafío de informar en un contexto complejo, marcado por la inmediatez, la sobreabundancia de contenidos y las transformaciones constantes de la comunicación.

Por eso, más allá de la tecnología o las plataformas, el valor central sigue siendo el mismo: el periodismo. La búsqueda de la información, la verificación de los datos, el contacto con las fuentes y la convicción de que una sociedad mejor informada es también una sociedad más fuerte.

Durante estas más de dos décadas, miles de historias pasaron por nuestras páginas, pantallas, micrófonos y transmisiones. Historias de esfuerzo, de crecimiento, de desafíos, de alegrías y también de momentos difíciles. Todas ellas forman parte de una construcción colectiva que tiene como protagonistas a los sanjuaninos.

Este aniversario es también una oportunidad para agradecer. A los lectores, televidentes, oyentes, usuarios y seguidores que nos acompañan cada día. A quienes confían en nuestro trabajo y nos eligen para informarse. Y a cada integrante que formó y forma parte de esta historia.

A 21 años de aquel sueño inicial, GRUPO HUARPE continúa mirando hacia adelante. Con la misma pasión de siempre, con nuevas herramientas y con el compromiso intacto de seguir informando, acompañando y contando las historias que construyen el presente y el futuro de San Juan.