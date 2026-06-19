GRUPO HUARPE en la Ruta 66: pueblos detenidos en el tiempo y postales de una travesía única

La Ruta 66 volvió a convertirse en protagonista de una cobertura especial de GRUPO HUARPE. En su recorrido rumbo a Dallas, Ana Zabala transitó parte del histórico camino que atraviesa Estados Unidos y compartió las postales de una travesía marcada por pueblos detenidos en el tiempo, autos antiguos, bares tradicionales y paisajes que parecen sacados de una película.

“Todo el viaje me estaba acordando de ustedes y decía cómo le gustaría a Mauricio ir en moto en esta travesía”, contó Ana durante la cobertura. Según explicó, para muchos motociclistas recorrer la Ruta 66 representa un desafío y una experiencia especial: “Es como una medalla”.

El recorrido entre Kansas y Dallas llevó a la periodista por distintos tramos de la ruta histórica, que mantiene viva una parte de la cultura estadounidense. Aunque hoy existen autopistas que permiten hacer el trayecto de manera más rápida, muchos viajeros eligen la vieja Ruta 66 para conectarse con su historia. “Es como meterse en un túnel del tiempo, con pueblos que van pasando y que están detenidos en el tiempo”, describió.

Uno de los puntos destacados fue Tulsa, un pueblo petrolero que, según relató Ana, tiene una estética muy vinculada a la película “Cars”, con autos antiguos y lugares que recuerdan a las imágenes del cine. “Parece que estás metido en la película de Cars”, contó sobre la experiencia.

La periodista también destacó los detalles que aparecen a lo largo del camino: carteles de neón, hoteles antiguos, estaciones de servicio y restaurantes típicos conocidos como “diners”. “Todo es como de película”, aseguró, y agregó que la experiencia se disfruta especialmente cuando se ingresa a esos lugares característicos del recorrido.

Durante la cobertura, Ana además dialogó con argentinos que realizan el mismo trayecto rumbo a Dallas para acompañar a la Selección durante el Mundial. Algunos viajeros contaron que la ruta les permitió conocer otra cara de Estados Unidos, con pueblos pequeños y poca presencia del clima mundialista en comparación con las grandes ciudades.

La travesía también permitió descubrir construcciones antiguas vinculadas a la época de los cowboys y distintas reliquias que permanecen como parte del paisaje. Ana comparó la experiencia con la Ruta 40 argentina: “Ellos no la tienen en uso como nosotros, es más como un paseo, donde algunas cosas quedan y hablan de cómo era Estados Unidos antes”.

El tramo recorrido entre Kansas y Dallas comprende cerca de 500 millas, unos 820 kilómetros, y aunque puede realizarse en unas ocho horas, Ana destacó que la cantidad de lugares singulares convierte el viaje en una experiencia diferente. Entre las postales que quedaron en el camino mencionó estaciones con enormes carteles de neón y el famoso punto de Amarillo, conocido por sus autos Cadillac enterrados en la tierra.

Con la cobertura de Grupo Huarpe, la Ruta 66 se mostró no solo como un camino de traslado hacia Dallas, sino como un viaje por la memoria, la cultura y los símbolos de un Estados Unidos que todavía conserva parte de su historia a la vera de la ruta.